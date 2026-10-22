El Cupra Formentor es deportivo, más moderno y, sobre todo, más barato que el Audi Q3 Sportback

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 06:12h.

El crossover español es una de las referencias de su categoría

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Hay compradores que buscan un SUV de imagen deportiva y terminan mirando inevitablemente hacia las marcas premium alemanas. El Audi Q3 Sportback es uno de los modelos más conocidos de esa categoría, gracias a una carrocería estilizada, una presentación interior cuidada y una gama mecánica amplia. Sin embargo, el Cupra Formentor ofrece una alternativa que merece especial atención: tiene una personalidad muy marcada, una conducción dinámica y un precio de acceso más contenido.

El modelo de Cupra ha conseguido construir una identidad propia sin necesidad de recurrir al prestigio de una marca con décadas de trayectoria. Su diseño es uno de los principales motivos, pero también cuenta con argumentos mecánicos y tecnológicos que permiten enfrentarlo a SUV considerablemente más caros.

Una carrocería que apuesta claramente por la deportividad

El Formentor mide aproximadamente 4,45 metros de longitud y utiliza una silueta que combina elementos de un compacto deportivo con los de un SUV. El frontal destaca por un capó largo, unos faros afilados y una parrilla que refuerza la anchura del vehículo. La actualización del modelo introdujo el nuevo lenguaje de diseño de Cupra, con una firma luminosa triangular especialmente reconocible.

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De perfil aparecen unos pasos de rueda marcados, una línea de techo descendente y unas proporciones que transmiten dinamismo incluso cuando el coche está aparcado. La trasera mantiene esa filosofía, con pilotos unidos mediante una franja luminosa y un paragolpes de formas contundentes.

El Audi Q3 Sportback también tiene una imagen deportiva, pero su carrocería es más grande y responde a un planteamiento de SUV compacto premium. El Cupra resulta visualmente más bajo y tiene una personalidad más cercana a la de un turismo deportivo. Esa diferencia es especialmente interesante para quienes no necesitan una carrocería demasiado voluminosa.

Tecnología moderna y una gama especialmente amplia

El habitáculo del Formentor combina una instrumentación digital con una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas en las versiones actualizadas. También incorpora asientos de diseño deportivo, iluminación ambiental y diferentes detalles que refuerzan la identidad de Cupra.

La gama mecánica permite escoger entre motores de gasolina, alternativas con hibridación ligera y versiones híbridas enchufables. Entre las más interesantes aparecen los e-Hybrid de 204 y 272 CV, capaces de recorrer más de 100 kilómetros en modo eléctrico según homologación WLTP, dependiendo de la configuración.

También existen versiones VZ de altas prestaciones, destinadas a quienes conceden especial importancia a la respuesta del motor y al comportamiento dinámico. El Q3 Sportback responde con una gama igualmente moderna, un habitáculo más espacioso en determinadas cotas y una presentación propia de Audi.

Pero el Formentor tiene una puesta a punto que concede un protagonismo especial a la conducción. Su dirección, suspensión y posición al volante refuerzan esa sensación de estar ante un coche más deportivo que un SUV convencional.

El precio inclina la balanza

La diferencia económica es uno de los argumentos más importantes del Cupra. El Formentor dispone de versiones de acceso considerablemente más asequibles que las del Audi Q3 Sportback. Las tarifas exactas varían según motorización, acabado y campañas comerciales, pero la distancia puede representar varios miles de euros.

Eso permite acceder a un SUV de diseño deportivo, con cambio automático en numerosas configuraciones y abundante tecnología, sin asumir necesariamente el sobreprecio asociado a una marca premium.

Naturalmente, el Audi ofrece argumentos propios en refinamiento, espacio y acabados. Además, el Q3 Sportback de última generación también incorpora una tecnología muy avanzada, por lo que la modernidad del Cupra debe entenderse principalmente desde su diseño y planteamiento dinámico.

El Formentor destaca porque combina una estética atrevida con una gama mecánica variada y una relación entre equipamiento y precio especialmente atractiva. Para quien busque una carrocería deportiva y disfrute conduciendo, puede resultar una compra más interesante que el Audi. Y buena parte de esa ventaja está en conseguir una imagen tan llamativa por un desembolso sensiblemente inferior.