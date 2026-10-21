Volvo abre la puerta a más bolsillos con uno de sus SUV eléctricos más singulares

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 13:47h.

Volvo nos sorprende una vez más con un coche maravilloso

El nuevo Volvo es, para muchos, el más atractivo

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El Volvo EX 30 es un SUV eléctrico muy singular, y uno de los más compactos y asequibles que se pueden encontrar en el catálogo, y en todo el mercado. Refleja la filosofía escandinava de diseño minimalista y sostenible, con materiales reciclados en su interior, y con acabados de alta calidad. No renuncia al lujo por ello, y combina tecnología avanzada, con un excelente rendimiento y un precio que lo sitúa al alcance de la mayoría de los bolsillos.

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Entre su equipamiento, algo que no pasa inadvertido es la pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas en formato vertical que se encuentra en la instrumentación, y que gestiona todo lo necesario. Depende del acabado que elijas, también se incluyen una serie de extras que hacen de este coche uno de los más completos. Y es una de las mejores alternativas que existen a otros coches como el Jeep Avenger, el Peugeot E-2008 o el Hyundai Kona Electric. También cuenta para ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el frenado autónomo de emergencia o el monitor de ángulo muerto.

Los tres motores que ofrece el Volvo EX 30

Si quieres saber acerca de los motores que ofrece este Volvo EX 30, nos encontramos con tres diferentes, todos eléctricos, como es obvio. El primero entrega una potencia de 268 CV, con una autonomía de 337 kilómetros, el segundo tiene la misma potencia, pero la autonomía aumenta hasta los 475 kilómetros. Y el último sube su potencia hasta los 422 CV, con una autonomía de 450 kilómetros y siendo de tracción total.

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El Volvo EX 30 cuesta 35.800 euros

Para adquirir el Volvo EX 30, no será necesario que te hipoteques a largo plazo. Bastará con realizar una inversión total de 35.800 euros, lo que a todos nos parece un precio justo.