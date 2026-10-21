Más versátil y, para algunos, una opción mejor que el Toyota RAV4

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 06:17h.

Tenemos localizado un coche que es más interesante que el Toyota RAV4

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El Toyota RAV 4 es un coche fantástico de principio a fin, que se merece todo el reconocimiento que tiene, y los elogios que ha recibido desde que salió a la venta. Pero es que, a nuestro juicio, el Skoda Kodiaq tampoco se queda atrás, y no tiene nada que envidiarle. Es el SUV más grande que hay en el catálogo, con una longitud total que alcanza los 4,76 metros, y que está disponible en siete o en cinco plazas, dependiendo de tus necesidades.

Es práctico, seguro y cómodo, por lo que resulta ideal para darle un uso familiar, o para hacer grandes trayectos. Es eficiente, y con dos niveles de acabados para elegir, además de contar con un completo nivel de equipamiento, que incluyen numerosas ayudas a la conducción, asientos con calefacción o un sistema multimedia de gran calidad. El maletero también es realmente grande y espacioso, y es un duro rival para otros modelos como el Mazda CX-60, el Renault Space, el Seat Tarraco o el Volskwagen Tiguan Allspace.

Si pasamos a hablar de los distintos motores que hay para elegir en este coche, nos encontramos con opciones diésel, de gasolina e híbrido enchufable. Independientemente de tu elección, todos van asociados a un cambio automático de doble embrague DSC y con siete marchas. El motor diése se puede elegir con 150 o con 193 CV de potencia, mientras que el de gasolina es de 150 CV, o de 204 CV, con tracción total. Y el híbrido enchufable rinde también a 204 CV, con 123 kilómetros de autonomía eléctrica.

Precio del Skoda Kodiaq

El Skoda Kodiaq está a la venta a partir de una cifra más que razonable, que lo coloca como una compra muy inteligente. Y es que la versión más básica está disponible desde los 46.800 euros.