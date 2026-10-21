Más versátil y, para algunos, una opción mejor que el Toyota RAV4
Tenemos localizado un coche que es más interesante que el Toyota RAV4
Skoda le pone ocho marchas al Karoq
El Toyota RAV 4 es un coche fantástico de principio a fin, que se merece todo el reconocimiento que tiene, y los elogios que ha recibido desde que salió a la venta. Pero es que, a nuestro juicio, el Skoda Kodiaq tampoco se queda atrás, y no tiene nada que envidiarle. Es el SUV más grande que hay en el catálogo, con una longitud total que alcanza los 4,76 metros, y que está disponible en siete o en cinco plazas, dependiendo de tus necesidades.
Es práctico, seguro y cómodo, por lo que resulta ideal para darle un uso familiar, o para hacer grandes trayectos. Es eficiente, y con dos niveles de acabados para elegir, además de contar con un completo nivel de equipamiento, que incluyen numerosas ayudas a la conducción, asientos con calefacción o un sistema multimedia de gran calidad. El maletero también es realmente grande y espacioso, y es un duro rival para otros modelos como el Mazda CX-60, el Renault Space, el Seat Tarraco o el Volskwagen Tiguan Allspace.
Si pasamos a hablar de los distintos motores que hay para elegir en este coche, nos encontramos con opciones diésel, de gasolina e híbrido enchufable. Independientemente de tu elección, todos van asociados a un cambio automático de doble embrague DSC y con siete marchas. El motor diése se puede elegir con 150 o con 193 CV de potencia, mientras que el de gasolina es de 150 CV, o de 204 CV, con tracción total. Y el híbrido enchufable rinde también a 204 CV, con 123 kilómetros de autonomía eléctrica.
Precio del Skoda Kodiaq
El Skoda Kodiaq está a la venta a partir de una cifra más que razonable, que lo coloca como una compra muy inteligente. Y es que la versión más básica está disponible desde los 46.800 euros.