Skoda democratiza el acceso a uno de sus SUV eléctricos más atractivos

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 02:24h.

Skoda ha lanzado un coche que es maravilloso y barato

El Skoda que, para muchos, es el menos bonito es una ganga

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Uno de los SUV eléctricos más atractivos que podemos encontrar en el mercado es el Skoda Elroq, un coche que quizás no cuente con el reconocimiento que verdaderamente se merece. Pero es un modelo muy llamativo, de tamaño compacto y diseñado para ofrecer competencia a otros modelos tan exitosos como el Peugeot e-3008, el Omoda 5, el Renault Scenic E-Tech o el KIA EV3. Y a la vista está que el resultado es muy conseguido, y que han acertado.

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Es un coche que transmite robustez, funcionalidad y que luce unas líneas limpias en la carrocería, con un maletero de 470 litros, que te permite guardar prácticamente cualquier cosa que necesites. En su interior, encontramos un cuadro de instrumentos de cinco pulgadas y una pantalla multimedia de 13 pulgadas, que tiene ChatGPT integrado. En el equipamiento, también podemos destacar los faros LED o la tecnología Matrix, así como el sistema Remote Park Assist, para gestionar el aparcamiento automático.

Motores a elegir para el Skoda Elroq

Si pasamos a las distintas opciones de motorización que ofrece el Skoda Elroq, nos encontramos con varias opciones para elegir. Obviamente, todas son eléctricas, así que lo único que cambia es la potencia y la autonomía. La más básica es de 170 CV y 370 kilómetros de autonomía, la intermedia es de 204 CV y más de 400 kilómetros, y la más completa, de 286 CV y 580 kilómetros.

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El Skoda Elroq se puede conseguir desde 38.390 euros

Si hablamos del precio que tiene este Skoda Elroq, la versión más básica está disponible a partir de los 38.390 euros, un precio interesante. Y la opción más costosa de todas, con todos los extras equipados y la motorización más completa, puede llegar a suponer una inversión total de 52.380 euros.