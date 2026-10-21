Más atractivo y, para la mayoría de los compradores, una alternativa superior al Lexus NX

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 18:06h.

El Lexus NX es un coche magnífico, pero hay una alternativa mejor todavía

El nuevo Skoda es, para muchos, la mayor maravilla

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Si estás pensando en adquirir un Lexus NX, te recomendamos que primero le eches un vistazo a otro modelo que guarda muchas similitudes, y que te puede resultar más interesante, y, sobre todo, más económico. Y esto no significa obligatoriamente que tenga que ser peor, pues lo cierto es que el Skoda Enyaq iV tampoco tiene nada que envidiarle, siendo uno de los SUV que más nos llaman la atención, siendo de cinco plazas y 100% eléctrico.

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Tiene una longitud de 4,65 metros, y se puede elegir entre tracción trasera o tracción total. Se ha ido actualizando con la tecnología más novedosa que ha salido, y esto le permite contar con una pantalla multimedia de 13 pulgadas en su interior, así como un cuadro de instrumentos de 5,3 pulgadas. También cuenta con múltiples ayudas para la conducción, así como un notable nivel de equipamiento que se incluye de serie, y unas prestaciones interesantes. Y le planta cara a otros coches como el Jaguar I-Pace o el BMW iX3, gracias también a su impresionante maletero de 585 litros de capacidad.

Hay tres opciones de motorización en el Skoda Enyaq iV

Para adquirir el Skoda Enyaq iV, puedes elegir libremente entre tres opciones de motorización. Entregan 179 CV, 204 y 265 CV, respectivamente, con autonomías que oscilan entre los 400 y los 500 kilómetros, nada mal. Y la versión con más potencia es la única que tiene tracción total.

El Skoda Enyaq iV, a la venta por 45.080 euros

Lejos de lo que podrías estar pensando, el Skoda Enyaq iV tampoco es un coche especialmente costoso. De hecho, bastará con que pagues un total de 45.080 euros, lo que tampoco es un precio prohibitivo, y más, tratándose de un coche nuevo y tan espectacular.