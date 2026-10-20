Tesla hace más accesible una de sus berlinas de diseño más llamativo

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 13:42h.

El coche eléctrico más vendido del mundo tiene ahora el precio más bajo de la historia

Ojo con lo nuevo de BYD que pone a Tesla contra las cuerdas

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Tesla revolucionó el mercado del automóvil cuando demostró que los coches eléctricos podían ofrecer grandes prestaciones, autonomías interesantes y diseños atractivos. Durante años, sus modelos estuvieron asociados a precios elevados. Sin embargo, la marca estadounidense ha ido acercando su tecnología a un público más amplio. El mejor ejemplo es el Tesla Model 3, una berlina que ahora puede adquirirse desde 36.990 euros.

El Model 3 llegó al mercado en 2017 con la misión de convertirse en el primer Tesla destinado a grandes volúmenes de ventas. Su lanzamiento despertó una expectación enorme y miles de compradores reservaron unidades antes de conocer todos sus detalles. Aquella apuesta terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos comerciales de la compañía.

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El Tesla Model 3 está más barato que nunca

Uno de sus principales atractivos sigue siendo el diseño. El Tesla Model 3 apuesta por una carrocería estilizada, superficies limpias y una silueta aerodinámica. Mide 4,72 metros de longitud, pero su altura de apenas 1,44 metros refuerza su aspecto deportivo. Además, dispone de una distancia entre ejes de 2,88 metros y ofrece 594 litros de capacidad de carga.

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La versión más económica tampoco se queda corta en prestaciones. Incorpora un motor eléctrico de 279 CV, asociado a una batería de 63 kWh y tracción trasera. El conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza los 201 km/h. Su autonomía homologada llega hasta 572 kilómetros, una cifra interesante para afrontar desplazamientos largos.

De los equipamientos más tecnológicos

Tesla también mantiene una filosofía particular en el habitáculo. La marca apuesta por un interior minimalista, donde las pantallas concentran buena parte de las funciones. El equipamiento incluye navegador, asientos ventilados, climatizador automático, tapicería de piel y llantas de aleación. También incorpora faros LED y diferentes asistentes de conducción.

El Model 3 dispone de etiqueta CERO de la DGT, con las ventajas de circulación correspondientes. Entre sus principales competidores aparecen el BYD Seal, el Polestar 2 y el BMW i4. Todos ofrecen propuestas eléctricas interesantes, aunque Tesla continúa destacando por su planteamiento tecnológico y su experiencia en este mercado.