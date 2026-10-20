Mitsubishi recupera una fórmula sencilla para quien no quiere gastar de más

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 02:43h.

El Colt es una alternativa a los top ventas de su categoría

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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No todos los conductores necesitan un SUV, una mecánica electrificada sofisticada o un coche cargado de pantallas. Muchos buscan simplemente un utilitario fácil de conducir, suficientemente espacioso y con un precio razonable. Mitsubishi responde a esa necesidad con el Colt, un modelo que recupera un nombre histórico de la marca japonesa y apuesta por una fórmula especialmente conocida.

El actual Colt comparte buena parte de su desarrollo con el Renault Clio. Esta relación permite aprovechar una plataforma y unas mecánicas ampliamente utilizadas en Europa, al mismo tiempo que Mitsubishi ofrece su propia gama de acabados y condiciones comerciales.

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Un utilitario con dimensiones muy aprovechables

El Colt mide aproximadamente 4,05 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal de formas sencillas, faros afilados y una silueta bastante equilibrada. No intenta parecer un pequeño todoterreno ni utiliza protecciones exageradas.

De perfil mantiene una línea de techo relativamente baja y unas proporciones propias de un turismo tradicional. La trasera tiene un portón de buen tamaño y unos pilotos que se integran en los extremos de la carrocería. El habitáculo permite viajar cómodamente a dos adultos en las plazas delanteras y ofrece una segunda fila adecuada para desplazamientos cotidianos.

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El maletero alcanza alrededor de 391 litros en determinadas versiones de gasolina, una capacidad especialmente interesante para un utilitario de estas dimensiones. En las configuraciones híbridas, el espacio disponible es inferior debido a la ubicación de los componentes eléctricos.

Motores sencillos y una alternativa híbrida

La gama del Colt incluye mecánicas de gasolina pensadas para ofrecer un coste de utilización contenido. Las versiones de acceso utilizan motores de pequeña cilindrada, adecuados para desplazamientos urbanos e interurbanos sin necesidad de recurrir a potencias elevadas.

También existe una alternativa híbrida autorrecargable que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica. Esta última permite circular utilizando electricidad durante determinadas fases de conducción y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Es una opción especialmente interesante para quienes realizan muchos kilómetros por ciudad, aunque su precio es superior al de las versiones convencionales.

La existencia de diferentes mecánicas permite adaptar la compra al presupuesto y al uso previsto. Quien busque principalmente un coche económico puede optar por gasolina, mientras quien valore especialmente el consumo urbano dispone de la alternativa híbrida.

Un precio competitivo y equipamiento suficiente

Mitsubishi ha planteado el Colt como un utilitario accesible, con versiones que permiten mantener el precio de entrada en una franja razonable. Las promociones comerciales pueden reducir considerablemente la tarifa oficial, aunque conviene comprobar si incluyen financiación y otras condiciones.

El interior ofrece una presentación moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia que varía según el acabado. También puede incorporar conectividad para teléfonos, climatizador automático, cámara posterior y diferentes asistentes de conducción.

No pretende competir con los modelos más sofisticados del segmento en materiales o equipamiento tecnológico, pero dispone de los elementos necesarios para afrontar los desplazamientos habituales. Uno de sus argumentos adicionales es la garantía comercial de Mitsubishi, que puede alcanzar ocho años bajo determinadas condiciones de mantenimiento y cobertura.

El Colt recupera así una filosofía que durante décadas permitió a los utilitarios convertirse en una de las opciones más populares del mercado. Es un coche compacto, práctico y con motores adaptados a diferentes necesidades. Y para quienes quieren controlar el presupuesto sin renunciar a una carrocería suficientemente amplia, puede resultar una alternativa especialmente interesante frente a modelos más caros y complejos.