Skoda demuestra que también sabe seducir por los ojos con uno de sus diseños más acertados

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 20:04h.

El Superb es una berlina top

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Skoda lleva décadas construyendo su reputación alrededor de la practicidad. Sus coches destacan por ofrecer habitáculos amplios, maleteros generosos y soluciones pensadas para facilitar la vida cotidiana. Pero la última generación del Superb demuestra que la marca checa también sabe fabricar automóviles especialmente elegantes.

La berlina más grande de su catálogo ha evolucionado hacia una imagen más refinada, con proporciones equilibradas y detalles que recuerdan a modelos de categorías superiores. No necesita recurrir a un diseño agresivo ni a una carrocería de SUV para transmitir presencia. Su principal atractivo está en la sencillez de unas líneas que encajan perfectamente con su planteamiento de gran berlina familiar.

Una silueta que recupera el encanto de las grandes berlinas

El Superb mide aproximadamente 4,91 metros de longitud y mantiene una carrocería de cinco puertas con un gran portón posterior. Su diseño destaca por un capó largo, una línea de techo que desciende suavemente hacia la trasera y unas superficies laterales bastante limpias.

El frontal incorpora una parrilla de formas reconocibles, acompañada por faros LED de diseño afilado. El paragolpes evita las entradas de aire exageradas y refuerza una apariencia elegante. De perfil aparecen algunos de sus detalles más interesantes. La distancia entre ejes permite disfrutar de unas proporciones muy equilibradas, mientras la zona acristalada transmite una sensación de amplitud.

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La trasera completa el conjunto con unos pilotos horizontales y un portón que se integra de manera natural en la silueta. También existe una carrocería Combi, que mantiene buena parte de esa elegancia y añade la practicidad de un familiar tradicional.

Espacio y calidad interior como grandes argumentos

El habitáculo del Superb es uno de los más amplios de su categoría. Las plazas posteriores ofrecen una distancia para las piernas especialmente generosa, lo que permite viajar cómodamente incluso a adultos de gran estatura. El maletero de la berlina alcanza los 645 litros en determinadas versiones, mientras el Combi llega a los 690 litros. Son cifras que superan las de muchos SUV de dimensiones semejantes.

Skoda también ha mejorado considerablemente la presentación interior. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de gran tamaño, instrumentación digital y materiales que transmiten una sensación de calidad superior. Uno de los elementos más interesantes son los mandos Smart Dials, que combinan controles giratorios físicos con pequeñas pantallas configurables.

Esta solución permite manejar diferentes funciones sin depender constantemente de los menús táctiles. También mantiene numerosos detalles prácticos característicos de la marca, como compartimentos bien distribuidos y soluciones destinadas a facilitar el uso cotidiano.

Motores eficientes para una berlina de largo recorrido

La gama del Superb incluye alternativas de gasolina, diésel e híbridas enchufables, dependiendo de la carrocería y del mercado. Las versiones diésel continúan siendo especialmente interesantes para quienes realizan muchos kilómetros por autopista, mientras las mecánicas de gasolina ofrecen una conducción suave.

Las alternativas enchufables permiten recorrer distancias importantes utilizando electricidad y obtienen la etiqueta CERO de la DGT. También existen configuraciones con tracción total, pensadas para quienes necesitan mayor motricidad en condiciones complicadas.

Pero lo que realmente distingue al Superb es su capacidad para combinar todas esas cualidades con un diseño especialmente cuidado. Es una berlina enorme, cómoda y práctica, pero también un automóvil que transmite elegancia desde cualquier ángulo.

En una época dominada por los SUV, Skoda demuestra que una carrocería tradicional puede seguir resultando especialmente atractiva. El Superb conserva todas las virtudes que han hecho popular a la marca, pero añade una presencia que permite mirarlo como algo más que una compra racional.