El nuevo Mitsubishi Montero es, para la mayoría, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 01:20h.

El nuevo Mitsubishi Montero nos ha dejado totalmente impactados

Muchos coinciden: lo nuevo Mitsubishi es el mejor de la marca

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El Mitsubishi Montero se prepara para volver por todo lo alto en 2027, con un modelo que mucha gente describe como el más bonito de la historia de la marca. Ahora adapta un enfoque más refinado, tecnológico y electrificado, con aspiraciones premium y un diseño que no puede parecernos más espectacular. Lógicamente, todavía no es una realidad, y será necesario esperar un poco más para que llegue a los concesionarios. Pero promete ser un auténtico best seller.

Superará los 4,90 metros de longitud, con una altura superior al 1,75 metros, rematado con ángulos de ataque y salida optimizados para conducción off road, siendo imponente en todos los aspectos. A nivel estético, su frontal es inspirado en el Outlander, con una parrilla imponente, faros LED finos, un perfil musculoso con líneas esculpidas, techo flotante y mayor altura libre al suelo. Y en su interior, se encontrarán una pantalla central en posición baja de buen tamaño, con todo el arsenal tecnológico actual, que incluye comando por voz o asistentes avanzados para la conducción.

El Mitsubishi Montero estrena un nuevo e increíble motor

Dentro del apartado mecánico, el motor que estrenará el Mitsubishi Montero ya advierte de sus intenciones. Porque tendrá un propulsor de gasolina unido a tres motores eléctricos, uno delante y dos atrás, gestionados por una tracción total, y entregando una potencia conjunta de 382 CV. Nada mal, pues además también aseguran que el consumo será contenido.

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Precio aproximado y fecha de lanzamiento

El Mitsubishi Montero llegará a nuestras fronteras a mediados o finales de 2027, por lo que todavía necesitamos un poco de paciencia. Y, en cuanto al precio que tendrá, lógicamente aún no ha sido confirmado. Pero según las estimaciones, debería de rondar los 60.000 o 70.000 euros.