Honda acerca su receta híbrida a quienes priorizan consumo y practicidad

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 23:16h.

El Jazz es un utilitario poco conocido pero realmente interesante

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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Honda lleva años apostando por una manera particular de entender los coches pequeños. En lugar de centrarse únicamente en el diseño o en la tecnología visible, la marca japonesa concede especial importancia al aprovechamiento del espacio y a la eficiencia mecánica. El Jazz es probablemente uno de los mejores ejemplos de esa filosofía.

Su carrocería tiene unas dimensiones muy contenidas, pero el habitáculo ofrece una amplitud sorprendente. Además, la gama europea utiliza una mecánica híbrida autorrecargable que permite reducir el consumo sin necesidad de enchufar el vehículo.

El resultado es un utilitario especialmente interesante para quienes buscan comodidad, facilidad de conducción y un coste de utilización razonable.

Un pequeño coche con espacio de categoría superior

El Honda Jazz mide aproximadamente 4,09 metros de longitud y tiene una carrocería relativamente alta. Su diseño apuesta por un frontal sencillo, una gran superficie acristalada y una línea de techo que favorece el aprovechamiento interior.

No intenta parecer un deportivo ni recurre a unas proporciones especialmente agresivas. Su principal objetivo es ofrecer la máxima funcionalidad posible. El habitáculo sorprende por la altura disponible y por el espacio para las piernas en las plazas posteriores.

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Uno de sus elementos más característicos son los asientos Magic Seats, que permiten levantar las banquetas traseras para transportar objetos altos dentro del propio habitáculo. Es una solución especialmente práctica para quienes necesitan llevar bicicletas pequeñas, plantas u otros objetos que no encajan fácilmente en un maletero convencional.

El maletero ofrece alrededor de 304 litros, una cifra correcta para su tamaño, pero la modularidad de los asientos permite aprovechar el espacio de maneras poco habituales.

Una mecánica híbrida especialmente eficiente

El Jazz utiliza el sistema e de Honda, que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 122 CV y el funcionamiento del sistema está orientado a reducir el consumo, especialmente en ciudad.

En muchas situaciones urbanas, el motor eléctrico es el encargado de impulsar el vehículo, mientras el motor de gasolina funciona principalmente para generar electricidad. A velocidades más elevadas, el sistema puede conectar directamente el motor térmico a las ruedas cuando resulta más eficiente.

Todo este proceso se realiza automáticamente, sin necesidad de que el conductor seleccione modos complicados o conecte el coche a un punto de carga. El consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros, dependiendo del acabado. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para quienes circulan habitualmente por zonas con restricciones medioambientales.

Comodidad y equipamiento para el uso diario

El interior del Jazz mantiene una presentación sencilla, con controles fáciles de utilizar y una buena visibilidad hacia el exterior. Los pilares delanteros relativamente finos y la gran superficie acristalada facilitan las maniobras urbanas.

También dispone de una posición de conducción cómoda, asientos bien diseñados y una suspensión orientada al confort. Honda incorpora diferentes sistemas de seguridad dentro del paquete Honda Sensing, incluyendo frenada automática, control de crucero adaptativo y asistentes de mantenimiento de carril.

La gama también ofrece la variante Crosstar, con una imagen más robusta y determinados elementos estéticos inspirados en los SUV. El Jazz no es uno de los utilitarios más económicos del mercado, pero su propuesta va más allá del precio inicial. Su mecánica híbrida permite contener el consumo, el habitáculo está especialmente bien aprovechado y la modularidad ofrece soluciones que no aparecen en muchos rivales.

Para quienes necesitan un coche pequeño, cómodo y capaz de adaptarse a situaciones muy diferentes, el Honda tiene argumentos especialmente sólidos. Es un automóvil pensado para facilitar la vida cotidiana, y precisamente ahí encuentra su principal atractivo.