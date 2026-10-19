Dacia demuestra que un coche pensado para la familia también puede tener una imagen robusta y moderna

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 04:28h.

Este SUV lleva a Dacia a otro nivel

El nuevo Dacia es prefecto para familias

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Dacia ha experimentado una transformación importante durante los últimos años. La marca rumana ha pasado de fabricar coches sencillos, donde el precio era el principal argumento, a ofrecer modelos cada vez más atractivos y mejor equipados. Sin abandonar su filosofía económica, Dacia ha conseguido construir una identidad propia. Y el Dacia Bigster es uno de los mejores ejemplos de esta evolución.

El fabricante, perteneciente al Grupo Renault, ha encontrado una fórmula que funciona. Sus coches apuestan por la practicidad, la sencillez y una relación calidad-precio difícil de igualar. Modelos como el Sandero, el Duster y el Jogger han contribuido a consolidar esta estrategia. Ahora, el Bigster permite a Dacia competir en una categoría superior, frente a SUV familiares de marcas tradicionales.

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El Bigster marca un antes y un después en Dacia

El Dacia Bigster destaca especialmente por su diseño. Su carrocería presenta líneas rectas, pasos de rueda marcados y numerosas protecciones exteriores. Una combinación que transmite robustez y modernidad. El modelo mide 4,57 metros de longitud y dispone de una distancia entre ejes de 2,70 metros. Además, ofrece un maletero de 456 litros, que se reduce a 430 litros en la versión híbrida.

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Su tamaño y planteamiento lo convierten en una alternativa a modelos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai y el Toyota Corolla Cross. Sin embargo, Dacia juega con una ventaja importante: el precio. El Bigster está disponible desde 25.020 euros al contado o 23.051 euros financiados, con motor bifuel de gasolina y GLP de 140 CV.

Toda la gama cuenta con la etiqueta ECO de la DGT

La gama también incluye una versión de gasolina con tecnología híbrida ligera de 140 CV, desde 25.320 euros al contado. Por encima aparecen el Hybrid-G 150 4x4, que combina gasolina, GLP y tracción total, desde 29.420 euros, y el híbrido autorrecargable de 155 CV, disponible desde 30.920 euros. Dacia ofrece así diferentes alternativas para cada conductor.

El equipamiento también refleja la evolución de la marca. El Bigster se comercializa con cuatro acabados: Essential, Expression, Extreme y Journey. Desde el primero incorpora pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, cámara trasera y climatización manual. Una dotación que demuestra que Dacia ya no se limita a ofrecer lo imprescindible.