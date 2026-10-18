Lexus pone al alcance de más bolsillos uno de sus SUV más elegantes

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 21:41h.

Si te gusta el Toyota Yaris Cross, esta es la alternativa premium

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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Tener un Lexus en el garaje ya no exige necesariamente comprar un coche de grandes dimensiones ni desembolsar una fortuna. La marca japonesa ha encontrado en el LBX una manera de acercarse a conductores que buscan algo más que un SUV urbano convencional. Es pequeño, elegante y está bien equipado. Además, presume de una mecánica híbrida que destaca por su eficiencia.

Hay un argumento importante. Lexus anuncia actualmente una oferta para la versión de acceso desde 32.000 euros financiados, mientras que el precio al contado es de 34.800 euros. La financiación contempla 48 mensualidades de 250 euros, una entrada de 8.549,40 euros y una cuota final de 19.212,40 euros. Una propuesta que facilita el acceso al modelo, aunque exige valorar el desembolso total.

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Así es el SUV más pequeño de Lexus

El LBX no necesita una carrocería enorme para transmitir la personalidad de Lexus. Sus 4,19 metros de longitud permiten moverse con facilidad por ciudad, mientras que su diseño aporta una imagen sofisticada. El interior también juega a su favor. Los materiales, los acabados y la tecnología buscan ofrecer una experiencia más refinada que la habitual en este segmento.

Buena parte de ese atractivo aparece en el equipamiento. La gama ofrece acabados como Urban, Elegant, Emotion, Relax, Cool y Omotenashi. El Elegant incorpora llantas de 18 pulgadas, pantalla de 9,8 pulgadas, navegador, cargador inalámbrico y acceso sin llave. Tampoco falta el sistema de seguridad Lexus Safety System+ 3.

136 CV y solo 4,5 litros cada 100 km

Pero el verdadero protagonista está bajo el capó. El Lexus LBX utiliza un sistema híbrido autorrecargable de 136 CV, que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con otro eléctrico. La transmisión es automática e-CVT. Puede elegirse con tracción delantera o total, aunque la primera corresponde a la versión de acceso.

Su consumo homologado ronda los 4,5 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos. Además, disfruta de la etiqueta ECO. El maletero ofrece 332 litros con tracción delantera y 284 litros con tracción total.

El Toyota Yaris Cross, Nissan Juke híbrido, Mitsubishi ASX híbrido y Suzuki Vitara híbrido son algunos de sus rivales. El LBX no pretende ganarles por tamaño ni por capacidad de carga. Su apuesta es diferente: diseño, calidad, tecnología y eficiencia. Una fórmula con la que Lexus busca conquistar a quienes quieren dar el salto a una marca prémium.