Mazda vuelve a demostrar que sabe hacer coches bonitos con uno de los diseños más elegantes de su gama

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 23:51h.

Fiabilidad japonesa y mucha eficiencia

El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar

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No todos los SUV necesitan una carrocería enorme ni un aspecto agresivo para llamar la atención. Algunos consiguen destacar precisamente por lo contrario. Es el caso del Mazda CX-30, uno de esos coches que parecen mejorar con el paso del tiempo. Su diseño sigue resultando moderno, elegante y deportivo. Y eso tiene mérito en un mercado donde muchos fabricantes apuestan por estéticas cada vez más recargadas.

Mazda ha conseguido darle una personalidad que no depende de las modas. El frontal alargado, la caída del techo y las superficies limpias crean una silueta reconocible. El CX-30 tampoco decepciona cuando se abren las puertas. Su habitáculo transmite una calidad de materiales y acabados que recuerda a modelos de categorías superiores. Todo ello acompañado de un comportamiento especialmente agradable.

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El Mazda CX-30 de acceso está de oferta

Y lo interesante es que no hace falta elegir la versión más cara. El fabricante anuncia el Mazda CX-30 desde 31.870 euros, con un motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv-G de 140 CV. Este bloque desarrolla 238 Nm de par máximo y cuenta con asistencia híbrida ligera de 24 voltios. Incorpora tracción delantera y cambio manual de seis velocidades, aunque también existe una alternativa automática.

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Las cifras acompañan a su planteamiento. El CX-30 acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos, alcanza los 194 km/h y homologa 6 litros cada 100 kilómetros. Su sistema M Hybrid permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Una ventaja para quienes necesitan entrar en zonas de bajas emisiones sin renunciar a un motor de gasolina.

Tampoco obliga a pagar extras para disfrutar de un equipamiento interesante. El acabado Prime-Line ya incorpora pantalla de 10,25 pulgadas, faros LED, conectividad inalámbrica y control de crucero adaptativo. También dispone de sensores traseros de aparcamiento y asistente de voz Alexa. Por encima aparecen otros seis acabados, incluido el Takumi. El Toyota C-HR y el Kia Niro no lo tienen nada fácil.