Jeep abre la puerta a más conductores a uno de sus SUV más populares

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 05:08h.

La marca americana tiene un modelo muy popular en su categoría

Jeep tiene una de las mejores compras en España

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El Jeep Avenger ha conseguido algo que parecía complicado hace apenas unos años: trasladar buena parte de la personalidad de la marca estadounidense a un coche pequeño, pensado principalmente para moverse por ciudad y con un precio mucho más contenido que el de sus hermanos mayores. Su éxito no se explica únicamente por el diseño. También tiene que ver con una gama que permite escoger entre diferentes mecánicas y con unas dimensiones especialmente cómodas para el uso cotidiano.

Las versiones de acceso son las encargadas de acercar el modelo a un público más amplio. Jeep ofrece alternativas de gasolina que permiten reducir el desembolso inicial, mientras las variantes híbridas y eléctricas amplían las posibilidades para quienes buscan una conducción más eficiente.

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Un Jeep pequeño que conserva su personalidad

El Avenger mide aproximadamente 4,08 metros de longitud, una cifra que lo convierte en uno de los SUV urbanos más compactos del mercado.

Su carrocería, sin embargo, tiene una imagen bastante más robusta de lo que sugieren sus dimensiones. El frontal incorpora la característica parrilla de siete ranuras, acompañada por unos faros de formas cuadradas y un paragolpes con protecciones marcadas.

De perfil destacan los pasos de rueda negros, los voladizos cortos y una línea de techo relativamente recta. La trasera también mantiene una apariencia contundente, con unos pilotos que incorporan un dibujo en forma de X.

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El resultado es un coche reconocible como Jeep desde cualquier ángulo, pero suficientemente pequeño para aparcar con facilidad y circular por calles estrechas.

El maletero ofrece hasta 380 litros en las versiones de combustión de tracción delantera, una cifra razonable para un vehículo de estas dimensiones.

La gasolina sigue siendo la puerta de entrada

La versión más económica utiliza un motor de gasolina turbo de 1,2 litros con 100 CV, asociado a una caja manual de seis velocidades. Es una mecánica sencilla, pensada para quienes quieren controlar el presupuesto y no necesitan una potencia especialmente elevada. Ofrece prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes ocasionales.

Por encima aparece el Avenger e-Hybrid, que combina un motor de gasolina con tecnología de 48 voltios y una transmisión automática de doble embrague.

Esta alternativa permite reducir el consumo y obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para quienes circulan habitualmente por ciudades con restricciones medioambientales.

Jeep también dispone de una versión completamente eléctrica y de la variante 4xe con tracción total, destinada a quienes necesitan más capacidad de motricidad fuera del asfalto.

La amplitud de la gama permite escoger entre diferentes prioridades sin abandonar el mismo modelo.

Equipamiento y precio para llegar a más compradores

El interior mantiene una presentación moderna, con pantalla multimedia central, instrumentación digital y diferentes espacios de almacenamiento.

Dependiendo del acabado puede incorporar climatizador automático, cámara posterior, asistentes de conducción y elementos de confort que facilitan el uso diario.

Jeep suele anunciar campañas comerciales que permiten acceder al Avenger por cantidades inferiores a su tarifa oficial. Estas ofertas pueden estar vinculadas a financiación y otros requisitos, por lo que conviene comprobar el precio final antes de comparar.

El principal atractivo del Avenger es que permite disfrutar de la imagen de Jeep sin asumir el tamaño, el consumo o el presupuesto de modelos como el Compass o el Wrangler.

No tiene las capacidades todoterreno de estos últimos en sus versiones convencionales, pero tampoco las necesita para cumplir con las expectativas de buena parte de sus compradores.

Su carrocería compacta, la gama mecánica y una presentación atractiva lo convierten en un SUV especialmente adecuado para quienes quieren algo diferente a un utilitario tradicional.

Jeep ha encontrado una manera de ampliar su público sin renunciar a los elementos que hacen reconocibles a sus coches. Y el Avenger es probablemente uno de los mejores ejemplos de esa estrategia.