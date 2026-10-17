Fiat recupera una fórmula clásica para llegar a más conductores

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 22:01h.

La marca italiana convierte al Grande Panda en una tentación

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat ha encontrado en su propia historia una de las mejores maneras de recuperar protagonismo entre los coches pequeños. El Grande Panda recupera el espíritu práctico, sencillo y desenfadado del Panda original de los años ochenta, pero lo adapta a las necesidades actuales con una carrocería más grande, un diseño muy particular y diferentes alternativas mecánicas. Su objetivo es claro: ofrecer un coche asequible, suficientemente espacioso y con personalidad.

La marca italiana lleva décadas demostrando que sabe fabricar urbanos atractivos, pero el Grande Panda va un poco más allá. Sus dimensiones permiten utilizarlo como coche familiar pequeño y su gama incluye opciones de gasolina, híbridas y eléctricas, una variedad que amplía considerablemente el número de compradores a los que puede interesar.

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Un diseño que recupera el encanto del Panda original

El Grande Panda mide aproximadamente 3,99 metros de longitud y tiene una carrocería de cinco puertas con formas bastante cuadradas. Es una decisión que permite aprovechar el espacio interior y, al mismo tiempo, recuperar parte de la personalidad del modelo de 1980.

El frontal es probablemente su elemento más reconocible. Los faros utilizan una firma luminosa formada por pequeños cuadrados que recuerda a los gráficos de los primeros videojuegos. La parrilla mantiene una presentación sencilla y el paragolpes incorpora protecciones que refuerzan su apariencia robusta.

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De perfil aparecen otros detalles interesantes. Las puertas llevan el nombre Panda grabado en la chapa y los pasos de rueda tienen formas geométricas muy marcadas. También destaca la línea de techo elevada, que permite ofrecer una buena altura interior.

La trasera mantiene esa misma filosofía, con pilotos verticales y un portón prácticamente recto. Es un diseño original, pero no necesita recurrir a elementos extravagantes. Buena parte de su atractivo está en recuperar formas conocidas y reinterpretarlas con un lenguaje moderno.

Espacio suficiente y soluciones prácticas

El habitáculo también incorpora numerosos guiños a la historia de Fiat. El salpicadero tiene formas redondeadas, mientras algunos detalles recuerdan a la pista ovalada del edificio Lingotto de Turín, uno de los lugares más emblemáticos de la marca.

La instrumentación digital y la pantalla multimedia se integran en una presentación colorida, con diferentes espacios de almacenamiento y materiales pensados para resistir el uso cotidiano.

Uno de los detalles más curiosos aparece en determinadas versiones eléctricas, que incorporan un cable de carga integrado en la parte delantera. Es una solución pensada para facilitar la recarga habitual sin necesidad de transportar siempre un cable separado.

El maletero ofrece alrededor de 412 litros en las versiones de combustión e híbridas, una cifra especialmente generosa para un automóvil que no llega a los cuatro metros. En el eléctrico, la capacidad se reduce hasta aproximadamente 361 litros debido a la distribución de los componentes mecánicos.

Diferentes motores para diferentes presupuestos

Fiat ha desarrollado una gama que permite elegir entre tres planteamientos. La versión de gasolina utiliza un motor turbo de 1,2 litros con cambio manual, mientras la alternativa híbrida combina ese propulsor con tecnología de 48 voltios y transmisión automática.

Esta última obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo en determinadas situaciones urbanas. Por su parte, el Grande Panda eléctrico desarrolla 113 CV y utiliza una batería de 44 kWh, con una autonomía homologada de alrededor de 320 kilómetros WLTP. No está pensado para convertirse en un gran viajero eléctrico, pero sí para cubrir los desplazamientos cotidianos con comodidad.

El precio también forma parte esencial de su propuesta. Las versiones de gasolina permiten acceder al modelo por cantidades próximas a los 15.000 euros, mientras las híbridas y eléctricas tienen tarifas superiores que pueden reducirse mediante promociones y ayudas.

Fiat recupera así una fórmula que le ha funcionado durante décadas: fabricar coches pequeños, prácticos y atractivos sin convertirlos en productos inaccesibles.

El Grande Panda no intenta competir con los utilitarios más sofisticados. Prefiere ofrecer una carrocería espaciosa, una imagen reconocible y una gama mecánica capaz de adaptarse a distintos presupuestos.

Y esa combinación puede convertirlo en uno de los Fiat más interesantes de los últimos años.