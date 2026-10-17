BYD abre la puerta a su gama eléctrica con un urbano asequible

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 13:18h.

La marca china tiene un EV muy top para el día a día

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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BYD ha ampliado rápidamente su presencia en Europa con una gama de eléctricos que abarca desde compactos hasta grandes SUV. Sin embargo, uno de sus movimientos más interesantes ha sido la llegada del Dolphin Surf, un modelo pequeño que busca eliminar una de las principales barreras de acceso a esta tecnología: el precio.

El fabricante chino ha desarrollado un urbano de cinco puertas que combina dimensiones contenidas, un habitáculo sorprendentemente aprovechable y diferentes opciones de batería. Su propuesta resulta especialmente atractiva para quienes necesitan un coche para desplazamientos diarios y quieren abandonar la gasolina sin realizar una inversión demasiado elevada.

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Un eléctrico pequeño que aprovecha bien el espacio

El Dolphin Surf mide aproximadamente 3,99 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los utilitarios urbanos. Su carrocería tiene unas proporciones bastante particulares. El frontal es corto, los faros presentan formas afiladas y el parabrisas queda relativamente adelantado para aprovechar mejor el espacio interior.

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De perfil destaca una línea de cintura ascendente y un techo que mantiene una altura suficiente para los ocupantes posteriores. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente y un pequeño alerón que refuerza su imagen juvenil.

Pero más allá del diseño, una de sus principales ventajas está en el habitáculo. El Dolphin Surf dispone de cuatro plazas homologadas y una distribución interior que permite viajar con comodidad razonable teniendo en cuenta sus dimensiones.

El maletero ofrece 308 litros, una capacidad interesante para un eléctrico de este tamaño. Además, puede ampliarse abatiendo los respaldos posteriores.

Diferentes baterías para ajustar el presupuesto

La gama europea del Dolphin Surf incluye tres configuraciones principales. La versión Active utiliza un motor de 88 CV y una batería de 30 kWh, con una autonomía homologada de 220 kilómetros WLTP. Por encima aparece el acabado Boost, que mantiene esa potencia, pero incorpora una batería de 43,2 kWh y eleva la autonomía hasta los 322 kilómetros.

La versión Comfort utiliza la misma batería de mayor capacidad, pero aumenta la potencia hasta los 156 CV. Su autonomía homologada es de aproximadamente 310 kilómetros. Estas diferencias permiten escoger entre un coche principalmente urbano y una alternativa con mayor margen para desplazamientos interurbanos.

Todas las versiones utilizan la conocida batería Blade de BYD, desarrollada con tecnología de litio-ferrofosfato. También admiten carga rápida en corriente continua, aunque la potencia máxima varía según la batería elegida. El Dolphin Surf dispone de etiqueta CERO de la DGT y permite disfrutar de las ventajas de circulación asociadas a los vehículos completamente eléctricos.

Equipamiento abundante y un precio competitivo

El interior sigue la filosofía tecnológica de otros modelos de BYD. Destaca una pantalla multimedia central de 10,1 pulgadas que puede girar entre posición horizontal y vertical. También dispone de instrumentación digital, climatización y diferentes asistentes de conducción.

Dependiendo del acabado puede incorporar cámaras de aparcamiento, asientos calefactados y elementos adicionales de confort.

El precio es uno de sus principales reclamos. BYD ha anunciado campañas comerciales que sitúan las versiones de acceso por debajo de los 20.000 euros y que pueden reducir considerablemente esa cantidad cuando se aplican financiación, descuentos y ayudas disponibles.

Conviene comprobar las condiciones de cada oferta, ya que el importe promocional no siempre coincide con el precio al contado. Aun así, el Dolphin Surf representa un paso importante para ampliar el público de los coches eléctricos.

Su autonomía resulta suficiente para muchos desplazamientos diarios, el interior está bien aprovechado y el equipamiento responde a las necesidades habituales.

BYD demuestra con este modelo que un eléctrico urbano puede ofrecer tecnología moderna y una carrocería práctica sin tener que acercarse necesariamente al precio de un compacto de categoría superior.