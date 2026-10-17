Más barato y, para la mayoría, una opción igual de buena al Toyota RAV4

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 14:44h.

Este Volkswagen es un rival muy top del modelo japonés

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota RAV4 se ha convertido en uno de los grandes referentes entre los SUV familiares. Su tecnología híbrida, su reputación de fiabilidad y una carrocería espaciosa explican buena parte de su éxito. Sin embargo, el Volkswagen Tiguan tiene argumentos suficientes para competir directamente con él y, además, permite acceder a un SUV de características semejantes por una cantidad considerablemente inferior.

La diferencia resulta especialmente interesante en las versiones de acceso. Mientras el Toyota apuesta por una gama completamente electrificada, Volkswagen ofrece alternativas con hibridación ligera que permiten reducir el precio sin renunciar al cambio automático, la etiqueta ECO o un habitáculo amplio.

Un SUV familiar con un maletero especialmente generoso

El Tiguan mide aproximadamente 4,54 metros de longitud, frente a los 4,60 metros del Toyota RAV4. Es una diferencia pequeña, pero permite al Volkswagen mantener unas dimensiones bastante cómodas para el uso cotidiano.

Su carrocería presenta un frontal ancho, faros finos y una línea de techo relativamente recta. No tiene la apariencia tan robusta del Toyota, pero transmite una imagen elegante y reconocible. El interior es uno de sus principales argumentos. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y dispone de una banqueta deslizante que permite adaptar el habitáculo a diferentes necesidades.

En las versiones de combustión e hibridación ligera, el maletero alcanza los 652 litros. Es una capacidad especialmente generosa para un SUV de estas dimensiones y permite transportar equipaje familiar sin demasiadas complicaciones.

El RAV4 también destaca por su practicidad, aunque su capacidad de carga depende de la motorización y queda por debajo de esa cifra en las configuraciones actuales.

El híbrido ligero permite ahorrar en la compra

La versión de acceso del Tiguan utiliza un motor 1.5 eTSI de 130 CV con tecnología de 48 voltios y cambio automático DSG. El sistema recupera energía durante determinadas fases de conducción y permite reducir el consumo respecto a un motor de gasolina convencional. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Por encima aparece una alternativa de 150 CV que mantiene la misma filosofía y ofrece una respuesta más enérgica cuando el coche circula cargado.

El Toyota RAV4 utiliza un sistema híbrido autorrecargable más avanzado, capaz de mover el vehículo utilizando únicamente electricidad en determinadas situaciones. Eso le permite conseguir consumos especialmente bajos, sobre todo en ciudad.

El Volkswagen no iguala esa capacidad de funcionamiento eléctrico con sus versiones eTSI. Pero para quien realiza principalmente desplazamientos por carretera y autopista, la diferencia de consumo puede resultar menos decisiva que el ahorro inicial. Además, el Tiguan también dispone de alternativas híbridas enchufables para quienes quieran dar un paso más en electrificación.

Una diferencia de precio que merece atención

El Tiguan 1.5 eTSI de 130 CV tiene una tarifa oficial de aproximadamente 40.559 euros, aunque las promociones comerciales permiten encontrarlo anunciado desde 34.100 euros.

El Toyota RAV4 híbrido de acceso parte de una tarifa de 46.887 euros y aparece anunciado desde 42.950 euros con descuentos.

Por tanto, comparando las ofertas publicadas, la diferencia se acerca a los 9.000 euros. Eso sí, ambas promociones están sujetas a condiciones comerciales y financiación, por lo que conviene comprobar el coste final de cada operación.

La ventaja económica del Volkswagen es importante porque no exige renunciar a elementos básicos de un SUV familiar moderno. Tiene cambio automático, etiqueta ECO, un habitáculo amplio y una capacidad de maletero especialmente buena.

El Toyota conserva una ventaja clara en eficiencia híbrida y ofrece una tecnología mecánica muy contrastada. Pero el Tiguan responde con una conducción confortable, una presentación interior cuidada y una gama que permite escoger entre diferentes niveles de potencia.

Para quien necesite un SUV espacioso y bien equipado, pero no quiera pagar el sobreprecio de un híbrido convencional más sofisticado, el Volkswagen tiene mucho sentido.

Su principal virtud está en ofrecer buena parte de las cualidades que se esperan de un SUV familiar por una cantidad sensiblemente inferior. Y esa diferencia puede convertirlo en una alternativa especialmente atractiva frente al RAV4.