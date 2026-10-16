Jeep demuestra que el espíritu aventurero también cabe en un SUV pensado para la ciudad

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 12:18h.

El Avenger ha sido una gran apuesta y un gran acierto de la marca americana

Jeep tiene una de las mejores compras en España

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Jeep es una de esas marcas cuya identidad está estrechamente vinculada a los todoterrenos. El Wrangler representa mejor que ningún otro modelo esa tradición, con una carrocería preparada para afrontar terrenos complicados y una imagen reconocible desde hace décadas. Pero no todos los conductores necesitan un vehículo de esas características.

El Avenger demuestra que parte de esa personalidad también puede trasladarse a un SUV de dimensiones urbanas. Es el Jeep más pequeño de la gama europea y uno de los modelos que mejor ha sabido combinar una imagen robusta con las necesidades de quienes utilizan el coche principalmente por ciudad.

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Un pequeño Jeep que conserva las señas de identidad

El Avenger mide aproximadamente 4,08 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los SUV urbanos más compactos.

Sin embargo, su diseño evita parecerse al de un utilitario convencional. El frontal mantiene la característica parrilla de siete ranuras, acompañada por unos faros de formas relativamente cuadradas y un paragolpes con protecciones marcadas. De perfil destacan los pasos de rueda negros, los voladizos cortos y una línea de techo bastante recta. Son elementos que recuerdan a los Jeep tradicionales, aunque adaptados a una carrocería mucho más pequeña.

La trasera también tiene personalidad, con unos pilotos que incorporan un dibujo en forma de X y un portón de formas robustas. El resultado es un SUV que transmite cierta sensación de aventura sin necesitar unas dimensiones enormes. Y esa combinación resulta especialmente atractiva en un segmento donde muchos rivales tienen una imagen más convencional.

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Motores para diferentes necesidades

La gama del Avenger incluye alternativas de gasolina, híbridas y eléctricas, dependiendo de la versión y del mercado. Una de las más interesantes es el Avenger e-Hybrid, que combina un motor de gasolina de 1,2 litros con un sistema de hibridación de 48 voltios.

Desarrolla 110 CV y utiliza una transmisión automática de doble embrague. El sistema eléctrico permite reducir el consumo y circular durante determinadas maniobras utilizando únicamente electricidad. También obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para quienes se desplazan habitualmente por zonas urbanas con restricciones de circulación.

La versión completamente eléctrica desarrolla 156 CV y ofrece una autonomía homologada de alrededor de 400 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración. Pero Jeep también ha desarrollado el Avenger 4xe, una variante híbrida con tracción total que incorpora un motor eléctrico adicional en el eje posterior.

Esta última configuración permite afrontar caminos y superficies deslizantes con mayor seguridad, recuperando parte del carácter aventurero que ha definido históricamente a la marca.

Un interior práctico para el día a día

El habitáculo utiliza una presentación sencilla, con una pantalla multimedia central, instrumentación digital y diferentes espacios de almacenamiento. Jeep ha prestado atención a la facilidad de uso, manteniendo controles físicos para determinadas funciones y una posición de conducción relativamente elevada.

El maletero ofrece hasta 380 litros en las versiones de combustión de tracción delantera, una capacidad razonable para un SUV de estas dimensiones. No es un coche pensado para sustituir a un gran todoterreno familiar. Sus plazas posteriores y su capacidad de carga responden principalmente a las necesidades de una pareja o una familia pequeña.

Pero ahí está precisamente su atractivo. El Avenger permite disfrutar de una imagen robusta y una conducción cómoda sin tener que comprar un vehículo grande. Jeep ha conseguido trasladar algunas de sus señas de identidad a un formato mucho más accesible para la vida cotidiana.

Y con la llegada de la versión 4xe, también demuestra que ese aspecto aventurero puede acompañarse de capacidades reales cuando el conductor decide abandonar el asfalto.