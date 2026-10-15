El Dacia Bigster es robusto, tiene una imagen moderna y, sobre todo, cuesta menos que muchos SUV familiares

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 23:53h.

Sin duda, una de las opciones más inteligentes por calidad-precio para familias

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Hasta hace poco, quien buscaba un SUV familiar grande y bien equipado tenía que preparar un presupuesto considerable. Modelos como el Kia Sportage, Nissan Qashqai o Toyota Corolla Cross ofrecen buenas soluciones, pero no siempre están al alcance de todos los bolsillos. Dacia quiere cambiar esa situación con el Bigster, un todocamino que apuesta por el espacio, una imagen robusta y precios bastante contenidos.

La gran sorpresa llega al consultar las tarifas. El Dacia Bigster está disponible desde 25.020 euros al contado o 23.051 euros financiados. Por ese dinero, el comprador accede a un SUV de 4,57 metros de longitud, con una carrocería de líneas rectas y una estética aventurera. Su distancia entre ejes alcanza los 2,70 metros y dispone de un maletero de 456 litros.

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Versiones mecánicas para todos los gustos

La versión más económica utiliza un motor 1.2 TCe bifuel de gasolina y GLP, con 140 CV y 230 Nm de par máximo. Lleva cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza los 180 km/h y homologa un consumo combinado de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Una alternativa interesante para quienes recorren muchos kilómetros.

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Pero Dacia no se conforma con una única opción. El fabricante también ofrece un 1.2 TCe MHEV de 140 CV, con tecnología híbrida ligera. Esta mecánica consume 6 litros cada 100 kilómetros y está anunciada desde 25.320 euros al contado o 23.329 euros financiados. Ambas versiones están disponibles con el acabado Essential.

Todas las versiones incluyen la etiqueta ECO de la DGT

Los conductores que buscan un SUV más preparado para salir del asfalto tienen otra posibilidad. El Bigster Hybrid-G 150 4x4 combina gasolina, GLP y propulsión eléctrica, con cambio automático y tracción total. Su autonomía puede alcanzar los 1.500 kilómetros sin repostar. Dacia lo ofrece desde 29.420 euros al contado o 27.099 euros financiados, con acabado Expression.

También existe un híbrido autorrecargable de 155 CV, pensado especialmente para reducir el consumo. Combina un motor de gasolina de 1,8 litros con otro eléctrico y homologa 4,6 litros cada 100 kilómetros. Su precio arranca en 30.920 euros al contado o 28.479 euros financiados. En esta versión, el maletero dispone de 430 litros. Y todas las versiones cuentan con la etiqueta ECO de la DGT.

Y el equipamiento tampoco obliga a gastar demasiado. El acabado Essential ya incluye pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, cámara trasera y climatización manual. Por encima aparecen Expression, Extreme y Journey.