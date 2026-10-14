Coches y Motos 14 OCT 2026 - 21:11h.

El nuevo ID Polo es una de las grandes apuestas de la marca alemana

Volkswagen para la producción del Golf

Compartir







Volkswagen parece haber recuperado una de las fórmulas que mejor le han funcionado a lo largo de su historia: diseñar coches sencillos, atractivos y reconocibles desde el primer vistazo. El nuevo ID. Polo, llamado a convertirse en uno de los eléctricos más importantes de la marca, recupera parte de esa filosofía con una carrocería que recuerda inevitablemente a los Golf y Polo de generaciones anteriores.

Después de una primera etapa eléctrica marcada por modelos de formas muy redondeadas, Volkswagen apuesta ahora por una imagen más familiar. El ID. Polo no intenta parecer un automóvil llegado del futuro. Tiene las proporciones de un utilitario tradicional, un frontal limpio y numerosos detalles que conectan directamente con la historia del fabricante alemán.

PUEDE INTERESARTE El problema de Volkswagen que asusta a algunos de sus conductores

Un diseño que recupera el carácter de Volkswagen

El frontal es probablemente la mejor muestra de ese cambio de dirección. Los faros tienen unas formas sencillas y quedan unidos visualmente por una línea horizontal que refuerza la anchura de la carrocería. La parte central evita recurrir a una parrilla de grandes dimensiones, mientras el paragolpes mantiene un aspecto discreto.

De perfil aparece uno de los detalles más interesantes. El pilar trasero recupera parte de la personalidad del Golf original, con una forma robusta que ayuda a identificar inmediatamente el coche como un Volkswagen.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen reinventa el Polo

También destacan los voladizos cortos, las ruedas situadas cerca de los extremos y una línea de techo relativamente recta. El conjunto transmite una sensación de solidez que recuerda a los utilitarios alemanes de hace varias décadas, aunque con unas superficies mucho más modernas.

La trasera sigue la misma filosofía, con pilotos horizontales y un portón de formas limpias. No necesita un enorme alerón ni adornos exagerados para resultar atractivo. Es precisamente esa ausencia de artificios lo que consigue darle personalidad.

Un Polo eléctrico que también quiere ser práctico

El nuevo modelo toma como punto de partida las ideas adelantadas por el prototipo ID.2all, pero está desarrollado para convertirse en un automóvil de producción.

Utiliza una evolución de la plataforma eléctrica MEB preparada para modelos compactos de tracción delantera. Esta arquitectura permite aprovechar mejor el espacio interior al prescindir de muchos de los componentes mecánicos de un coche de combustión.

Volkswagen ha anunciado una carrocería de aproximadamente 4,05 metros, una longitud muy cercana a la del Polo convencional. Sin embargo, la distribución de los componentes eléctricos permite ofrecer un habitáculo especialmente aprovechable.

El maletero anunciado alcanza los 435 litros, una capacidad sorprendente para un utilitario de estas dimensiones. Es una cifra que lo acerca a modelos de categorías superiores y refuerza su utilidad como coche familiar pequeño.

El interior también representa un cambio de filosofía. Volkswagen ha apostado por una presentación digital moderna, pero recuperando controles físicos para algunas funciones habituales. Es una decisión especialmente interesante después de las críticas recibidas por determinados sistemas táctiles de sus modelos anteriores.

El regreso de un Volkswagen para muchos conductores

La gama prevista contempla diferentes niveles de potencia y baterías, con versiones orientadas al uso urbano y otras preparadas para realizar desplazamientos más largos.

Volkswagen ha anunciado autonomías de hasta unos 450 kilómetros para las configuraciones de mayor alcance, aunque las cifras definitivas dependen de la homologación y de cada versión. También está previsto un ID. Polo GTI, encargado de trasladar parte del carácter deportivo de los pequeños Volkswagen tradicionales a la nueva generación eléctrica.

Pero lo más interesante del modelo no está únicamente en su tecnología. Está en la manera en que recupera una identidad que parecía haberse diluido parcialmente con los primeros eléctricos de la marca.

El ID. Polo vuelve a apostar por unas proporciones equilibradas, un diseño reconocible y una carrocería que no necesita exageraciones para resultar atractiva. Volkswagen ha construido buena parte de su historia con coches así. Y el nuevo ID. Polo demuestra que esa filosofía también tiene mucho sentido en la era eléctrica.