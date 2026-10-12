El icono de Seat entra en barrena con cifras oficiales altamente preocupantes

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 18:25h.

El Ateca pasa por una grave crisis de ventas

Seat tiene una nueva maravilla

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Hubo una época en la que el Seat Ateca era uno de los SUV más interesantes del mercado español. Tenía un diseño atractivo, un comportamiento especialmente agradable y una relación entre precio y equipamiento que le permitía competir con los grandes referentes de su categoría. Pero aquel modelo que ayudó a Seat a entrar de lleno en el mercado SUV atraviesa ahora una situación comercial muy diferente.

Los datos de matriculaciones de septiembre de 2026 dejan una fotografía preocupante. El Ateca ha caído hasta el puesto 99 del ranking español, con apenas 278 unidades vendidas durante el mes. Es un descenso del 39,57 % respecto a septiembre del año anterior y una muestra bastante clara de cómo ha perdido protagonismo.

De ser uno de los SUV de referencia a ocupar el puesto 99

Las cifras resultan especialmente llamativas porque el mercado español no está atravesando precisamente un mal momento. En septiembre se matricularon 93.858 turismos, un 10,2 % más que durante el mismo mes de 2025. Es decir, mientras el mercado crece, el Ateca retrocede con fuerza.

La situación tampoco mejora demasiado al observar el conjunto del año. Entre enero y septiembre acumula 3.454 matriculaciones, un 27,62 % menos que en el mismo periodo de 2025.

El contraste con otros modelos de la propia Seat es evidente. El Ibiza consiguió 2.183 matriculaciones en septiembre y el Arona alcanzó las 1.413. Ambos terminaron entre los diez coches más vendidos del país.

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El Ateca, en cambio, ha quedado relegado a una posición que habría resultado difícil de imaginar durante sus mejores años comerciales.

Una década sin una nueva generación termina pasando factura

El principal problema del Ateca no es que haya dejado de ser un buen coche. Su comportamiento continúa siendo agradable, tiene un tamaño razonable para una familia y ofrece un maletero suficientemente amplio para afrontar viajes sin demasiadas complicaciones.

Pero el modelo original llegó en 2016 y la actualización de 2020 no pudo ocultar indefinidamente el paso del tiempo. Durante estos años, rivales como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai han recibido generaciones completamente nuevas. También han incorporado interiores más modernos, nuevas tecnologías y una oferta de motores electrificados mucho más amplia.

El Ateca, por el contrario, ha mantenido una gama mecánica convencional, sin una alternativa híbrida con etiqueta ECO. Y esa ausencia pesa cada vez más en un mercado donde muchos compradores buscan reducir consumos y acceder a las ventajas de la electrificación.

A todo ello se suma la llegada de nuevos competidores, especialmente marcas chinas que ofrecen SUV modernos, muy equipados y con precios agresivos.

El final de una etapa para uno de los Seat más importantes

La caída comercial coincide con el final del ciclo de vida del Ateca. El modelo afronta sus últimos meses sin una nueva generación directa anunciada que permita recuperar el terreno perdido.

También ha cambiado la estrategia del grupo. Cupra ha ganado protagonismo con modelos como el Formentor y el Terramar, mientras Seat concentra buena parte de su actividad comercial en coches como el Ibiza y el Arona.

Esto ayuda a entender por qué el Ateca ha quedado en una posición tan complicada. No se trata únicamente de un SUV veterano frente a competidores más modernos, sino de un modelo que ha perdido protagonismo dentro de su propia familia.

Y resulta especialmente significativo porque fue precisamente el Ateca el encargado de abrir una nueva etapa para Seat. Cuando apareció en 2016, permitió a la marca competir en uno de los segmentos con mayor crecimiento de Europa.

Diez años después, sus cifras reflejan una realidad muy diferente. Apenas 278 matriculaciones en septiembre, una caída cercana al 40 % y el puesto 99 de la clasificación española.

Son números especialmente duros para un coche que durante años fue uno de los grandes referentes de Seat. El Ateca se despide de su etapa comercial demostrando hasta qué punto la falta de renovación puede pasar factura, incluso a modelos que en su momento parecían tenerlo todo para triunfar.