Nissan desafía al Toyota Corolla Cross con un SUV híbrido más potente y un equipamiento muy completo

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 22:47h.

El Qashqai HEV se posiciona como uno de los mejores híbridos de su categoría

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Toyota se ha convertido en una de las grandes referencias cuando se habla de coches híbridos, pero la competencia japonesa tiene cada vez más argumentos para poner las cosas difíciles. Uno de los ejemplos más claros es el Nissan Qashqai e-POWER, un SUV compacto que combina una mecánica electrificada muy particular con una elevada potencia, etiqueta ECO y un equipamiento tecnológico especialmente completo.

El Qashqai es además uno de los nombres más conocidos de su categoría. Con aproximadamente 4,43 metros de longitud, mantiene unas dimensiones equilibradas para desenvolverse cómodamente por ciudad sin renunciar a un habitáculo suficientemente amplio para afrontar viajes familiares.

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Su diseño también ha evolucionado notablemente. La actualización del modelo introdujo un frontal mucho más elaborado, con una parrilla de grandes dimensiones y unos grupos ópticos divididos que le proporcionan una presencia más moderna. Una imagen que permite al Nissan seguir siendo competitivo frente a alternativas como el Toyota Corolla Cross.

Sin embargo, la verdadera particularidad del Qashqai híbrido aparece al analizar su sistema de propulsión.

El Nissan Qashqai e-POWER llega hasta los 205 CV

Nissan utiliza una tecnología denominada e-POWER que funciona de manera diferente a un híbrido convencional. El motor de gasolina no es el encargado de mover directamente las ruedas. Su principal función es generar electricidad, mientras que la propulsión depende del motor eléctrico.

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Esto permite conseguir una respuesta inmediata y especialmente suave, acercando las sensaciones de conducción a las de un vehículo eléctrico pero sin necesidad de conectar el coche a un punto de carga.

La última evolución de este sistema alcanza los 205 CV, una potencia que coloca al Qashqai en una posición especialmente interesante frente al Toyota Corolla Cross. Además, Nissan ha trabajado para reducir el consumo, que puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros en condiciones de homologación.

A ello se suma la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para circular por ciudades con restricciones y acceder a determinados beneficios asociados a los vehículos electrificados.

Mucha tecnología y un equipamiento especialmente completo

Otro de los argumentos del Nissan Qashqai está en su interior. La marca japonesa ha apostado por combinar tecnología con controles tradicionales, evitando concentrar todas las funciones del vehículo dentro del sistema multimedia.

Dependiendo del acabado, puede incorporar una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central también de 12,3 pulgadas. Además, dispone de conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto y diferentes servicios conectados.

En las versiones superiores, el equipamiento puede incluir cámara de visión 360 grados, techo panorámico, asientos calefactados, sistema de sonido premium y numerosos asistentes a la conducción. Elementos que permiten al Qashqai acercarse a modelos de posicionamiento superior.

La practicidad continúa siendo importante. El maletero ofrece una capacidad que puede superar los 450 litros, mientras que las plazas posteriores permiten viajar cómodamente a dos adultos.

El precio varía considerablemente dependiendo del acabado y de las promociones disponibles, pero el Qashqai e-POWER puede encontrarse por poco más de 30.000 euros aplicando determinadas campañas comerciales.

El Toyota Corolla Cross sigue teniendo argumentos importantes, especialmente por la experiencia de Toyota desarrollando sistemas híbridos. Sin embargo, Nissan responde con una propuesta diferente y muy competitiva. Sus 205 CV, consumo contenido, etiqueta ECO y completo equipamiento convierten al Qashqai e-POWER en uno de los SUV híbridos más interesantes de su categoría.