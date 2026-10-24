Valencia Basket quiere despegar al fin en casa ante Baskonia

David Torres 24 OCT 2026 - 15:49h.

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ValenciaEl Valencia Basket recibe este domingo en el Roig Arena al Kosner Baskonia (17 horas), en la quinta jornada de la fase regular de la ACB, en un partido en el que buscará su tercera victoria y colocarse con un balance positivo con el impulso del triunfo en París en la Euroliga. El Valencia Basket disputó este viernes en la capital francesa la séptima jornada de la máxima competición del baloncesto europeo y logró su quinto triunfo cimentado en una gran segunda parte y con el impulso anotador de los exteriores TJ Shorts y Armoni Brooks, con 25 y 22 puntos respectivamente.

Ahora, el conjunto valenciano regresa a una ACB en la que es séptimo clasificado con un balance de dos victorias y dos derrotas. En su último encuentro en la competición doméstica, el Valencia Basket venció con holgura al UCAM Murcia en un partido disputado también en el Roig Arena (116-93).

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De cara a la convocatoria, el técnico Xavi Albert cuenta con toda la plantilla disponible y tendrá que hacer tres descartes. En el partido ante París, Albert descartó por decisión técnica al interior Mo Gueye y a los exteriores Omari Moore y Lucas Marí.

Baskonia viene de perder dos partidos

Su rival será un Kosner Baskonia que cayó en el duelo europeo ante el Panathinaikos y también en la anterior jornada de la ACB ante La Laguna Tenerife, pero su balance general en la competición nacional es más que positivo tras haber sumado tres victorias en cuatro partidos, situación que le mantiene segundo en la clasificación.

Esa derrota ante el equipo tinerfeño fue el estreno de Velimir Perasovic en el banquillo baskonista en sustitución de Paolo Galbiati. Perasovic, que está viviendo su cuarta etapa al frente del Baskonia, también pasó por el banquillo del Valencia Basket entre 2012 y 2015 y ganó la Eurocopa en la temporada 2013/2014.

El Valencia Basket y el Kosner Baskonia ya se han enfrentado esta temporada en la Euroliga. Fue en la segunda jornada de la Euroliga, también en el Roig Arena, en un partido que terminó con victoria cómoda para el equipo local (111-88).