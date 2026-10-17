David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 11:10h.

El Valencia Basket paga su falta de dureza y concede el triunfo al Maccabi (88-91)

Lleva dos derrotas europeas seguidas

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El Valencia Basket recibe al UCAM Murcia necesitado de volver a la senda de la victoria tras dos derrotas europeas seguidas. El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su tercer partido de la semana en el Roig Arena para volver a jugar un partido de la Liga Endesa 21 días después de su estreno como local en esta competición recibiendo al UCAM Murcia (domingo 18, 17:00h, Roig Arena, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV) en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la acb. El equipo taronja tratará de recuperar sensaciones positivas en su cuarto partidos en ocho días después de encadenar tres derrotas en partidos decididos en los últimos segundos y contará con el apoyo de su público para contrarrestar la propuesta de un rival que ha ganado en cinco de sus últimas siete visitas a València, aunque la pasada temporada el triunfo cayó de nuestro lado.

En un partido que enfrenta a los dos equipos de la Liga Endesa que más tiros son capaces de generar por partido, los hombres de Xavi Albert deberán tener especial cuidado ante un rival que es de los mejores en el rebote ofensivo y cuidar bien la pelota como vienen haciendo (Valencia Basket es el equipo que menos balones pierde) ante un oponente que está entre los más destacados en recuperaciones. Los quince jugadores de la plantilla profesional taronja están disponibles para afrontar este encuentro. Valencia Basket ocupa actualmente la novena posición de la Liga Endesa con un balance de 1-2.

El UCAM Murcia tiene ese mismo registro, pero es 14º después de haber sumado en la segunda jornada su primer triunfo del curso en acb al imponerse al Barça por 100-94 pero de caer la semana pasada en casa ante La Laguna Tenerife por 77-90. El equipo universitario recuperó sensaciones con un sólido triunfo en la BCL ante el BMA365 Bamberg Baskets por 67-86 en un partido en el que Sito Alonso pudo dar descanso a Sander Raieste y Toni Nakic. Tampoco disputó ese partido el argentino Juani Marcos, en este caso por una lesión muscular en el sóleo que le impedirá estar en el Roig Arena.