David Torres 10 OCT 2026 - 11:57h.

Complicado reto a la buena dinámica taronja en la pista del Barça

Valencia Basket sigue intocable en Europa y arrasa al Hapoel Tel Aviv (93-82)

Compartir







ValenciaEl Valencia Basket visita este domingo al Barça en la tercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa con el objetivo de lograr un triunfo que le sitúe por delante del equipo catalán en la clasificación y que 'vengue' la derrota sufrida hace unos días ante el conjunto blaugrana en la semifinal de la Supercopa. El equipo valenciano arrancó la liga con una inesperada derrota en el Roig Arena ante el iLERNA Lleida pero se impuso en la segunda jornada en la cancha del Casademont Zaragoza. El Barça, por su parte, desbordó al Leyma Coruña en el debut, pero no pudo ganar al UCAM Murcia en la última jornada. El equipo que se imponga en el duelo del domingo adelantará al otro en la tabla.

Este encuentro llega apenas dos semanas después de que ambos se cruzaran en la semifinal de la Supercopa de Badalona. En ese choque, aunque Dylan Osetkowski tuvo un tiro lejano para clasificar al Valencia, el Barça se llevó el triunfo por 86-87 en un encuentro en el que dominó el ritmo y el rebote.

¿Cómo y dónde ver el Barcelona - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa por primera vez al Palau Blaugrana 109 días después de haber levantado en ese escenario su segunda Liga Endesa para medirse al Barça (domingo 11, 19:00h, Palau Blaugrana, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV) en un partido correspondiente a la tercera jornada de la acb. El equipo taronja tendrá un complicado reto para su buena dinámica de resultados en esta reedición del Playoff Final del curso pasado que supondrá su único partido como visitante en el inicio de una recta de cuatro partidos en ocho días. Aunque los últimos resultados en esta pista son favorables al Valencia Basket, fue el Barça el que se llevó por un punto el precedente más reciente en la semifinal de la Supercopa Endesa disputada hace tres semanas. Los hombres de Xavi Albert necesitarán optimizar las virtudes que le han convertido en el equipo que más baja el porcentaje de tiros de campo de sus rivales para tratar de frenar al ataque más eficiente de la Liga Endesa en este inicio de curso. El equipo taronja cuenta con todos sus jugadores disponibles para este encuentro. Valencia Basket ocupa actualmente la séptima posición de la Liga Endesa con un balance de 1-1.

El Barça comenzó la temporada acb con un triunfo ante el Leyma Coruña pero la semana pasada cayó en su visita al UCAM Murcia por 100-94, por lo que llega a este partido ubicado en la cuarta posición con un balance de 1-1. El conjunto azulgrana perdió su primer partido del curso en el Palau Blaugrana el viernes al caer ante el Zalgiris Kaunas por 81-88 en un partido en el que el Barça ya pudo alinear a Josh Nebo y a Tosan Evbuomwan, pero en el que Umoja Gibson solo pudo jugar cinco minutos por una lesión que la hace ser duda de cara al choque del domingo. Los que no estarán seguro por parte blaugrana son el lesionado de larga duración Yoan Makoundou y Justin Minaya (aductor del muslo derecho).