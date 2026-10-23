Valve pronuncia “HLX” en público y vuelve a encender la mecha de Half-Life 3

Gustavo Maeso Madrid, 23 OCT 2026 - 14:28h.

Mike Morasky menciona el supuesto nombre en clave durante una charla sobre el sonido de los juegos de Valve y alimenta las expectativas sobre un nuevo Half-Life

La eterna espera con Half-Life 3 y el baile de fechas para la presentación

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A los aficionados de Half-Life nos basta con muy poquito para volver a levantar la ceja y que se prenda la esperanza en nuestros corazones. Esta vez, el motivo tiene tres letras: HLX. Mike Morasky, compositor y diseñador de audio de Valve, ha mencionado públicamente ese nombre durante una intervención en GameSoundCon. Son las mismas siglas que llevan tiempo apareciendo en informaciones sobre el largamente deseado Half-Life 3, y su aparición en una charla técnica ha vuelto a disparar las expectativas.

La intervención comenzó a circular el 22 de octubre y ha sido recogida por medios como PC Gamer, VGC y Destructoid. Tenemos un nombre pronunciado por alguien que trabaja dentro del estudio y una comunidad dispuesta a analizar cada silaba de un miembro de la compañía americana. La identidad de HLX, sin embargo, continúa sin confirmación oficial. Por mucho que apetezca sacar la palanca del armario, todavía quedan preguntas por responder.

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Una explicación sobre audio que acaba hablando de HLX

Morasky participaba en una ponencia titulada “Valve’s Approach to an Open and Flexible Audio Engine”, dedicada al funcionamiento del audio en los juegos de la compañía. Según explica PC Gamer, respondía a una pregunta sobre la gestión de los sonidos que pueden reproducirse simultáneamente cuando puso como ejemplo las distintas implementaciones del sistema HDR de audio.

En ese contexto llegó la frase que ha recorrido las webs especializadas: “Deadlock tiene su propia versión de HDR, HLX tiene su propia versión, y así sucesivamente”, en las palabras recogidas por VGC. La grabación de la charla está disponible en Vimeo.

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La naturalidad de la referencia explica buena parte del interés. Morasky introduce el nombre al hablar de cómo trabaja Valve, junto a otro de sus proyectos, sin detenerse a explicar qué significa. Esa familiaridad resulta sugerente para quienes llevan siguiendo las pistas sobre HLX, aunque la frase ofrece muy poca información sobre el proyecto en sí.

Destructoid recoge que el fragmento fue difundido por Tyler McVicker y compartido también por Gabe Follower, dos nombres habituales en el seguimiento de Valve. La escena incluye, además, una breve reacción de otro participante en la mesa, interpretada por los medios como una broma ante el posible desliz.

Por qué esas tres letras nos llevan a Half-Life

La asociación entre HLX y Half-Life viene de antes. PC Gamer recuerda que el nombre apareció en 2024 entre los datos de una actualización de Counter-Strike 2. Su parecido con “HLVR”, la denominación interna vinculada a Half-Life: Alyx, contribuyó a que los aficionados empezaran a relacionarlo con un nuevo regreso a ese universo.

Para entender las ganas de volver basta recordar Half-Life: Alyx, publicado el 23 de marzo de 2020. Su propuesta se construyó alrededor de la interacción con los escenarios, los puzles, la exploración y el combate en VR. Incluso acciones tan pequeñas como rebuscar en una estantería o distraer a un enemigo lanzando una botella formaban parte de esa manera de meternos en el mundo de Alyx Vance. El juego también incorporó herramientas de Source 2 para crear nuevos entornos y compartirlos mediante Steam Workshop.

Por ahora, la información disponible no permite determinar el título comercial de HLX, sus plataformas, su formato o su fecha de lanzamiento. Tampoco confirma que estemos ante una continuación numerada. Morasky ha pronunciado “HLX” en público y ha renovado una conversación que los aficionados conocemos demasiado bien. Y es que nos agarramos a un clavo ardiendo,