La Vela olímpica vuelve a Valencia

David Torres Valencia, 20 OCT 2026 - 10:17h.

Desde este miércoles y hasta el sábado a 24 equipos de 17 países en el estreno de la clase olímpica Nacra 17

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El Real Club Náutico de Valencia reúne desde este miércoles y hasta el sábado a 24 equipos de 17 países en el estreno de la clase olímpica Nacra 17 en la capital del Turia.

València se convierte esta semana en uno de los focos internacionales de la vela olímpica. El Real Club Náutico de Valencia acoge desde este miércoles 21 y hasta el sábado 24 de octubre la Nacra Cup València 2026, una competición que reunirá a 24 equipos de 17 países y que supone el estreno de esta clase olímpica en la capital del Turia.

La cita contará con representantes de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y Turquía. La flota afrontará 11 pruebas repartidas en cuatro jornadas, en las que la regularidad y las decisiones tácticas serán determinantes para luchar por los primeros puestos.

La competición refuerza la proyección internacional de València y de la Comunitat Valenciana como escenario de grandes eventos náuticos. Además, pone de relieve la capacidad del RCN de Valencia para organizar regatas internacionales y reunir a deportistas de diferentes nacionalidades.

Un catamarán olímpico de velocidad y precisión

El Nacra 17 es un catamarán mixto de altas prestaciones que destaca por su velocidad y espectacularidad. Su principal característica es la navegación sobre foils, unas superficies hidrodinámicas que, cuando las condiciones lo permiten, elevan los cascos por encima del agua para reducir la resistencia y aumentar la velocidad.

Esta tecnología exige una gran coordinación entre los dos tripulantes, precisión en las maniobras y capacidad para adaptarse a los cambios del viento. Las salidas, la estrategia y la regularidad serán factores decisivos durante las cuatro jornadas de competición.

El estreno de esta clase olímpica en València permitirá disfrutar de una de las modalidades más dinámicas de la vela, marcada por la exigencia técnica y la velocidad sobre el agua.

La celebración de la Nacra Cup supone un nuevo impulso para la actividad deportiva del RCN de Valencia y consolida la apuesta de la ciudad por atraer competiciones náuticas de alto nivel. Durante cuatro días, las aguas valencianas reunirán a algunos de los principales representantes internacionales de una disciplina que combina tecnología, coordinación y espectáculo.