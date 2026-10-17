El Maratón de Valencia se convierte en el patrocinador principal del meeting de atletismo de la ciudad

David Torres 17 OCT 2026 - 11:16h.

-La competición que organiza la FACV triplica su presupuesto y se celebrará el 28 de enero en el Palau Velòdrom Luis Puig

La élite del atletismo español elige el Maratón Valencia

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ValenciaEl certamen de atletismo que organiza la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) desde 1987, y que ha pasado por diferentes etapas, entra en una nueva era. El Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, se ha convertido en el patrocinador principal y a partir de ahora pasará a denominarse Meeting Maratón Valencia. La prueba, que triplica el presupuesto del antiguo Gran Premio Ciudad de Valencia, se celebrará el próximo 28 de enero en el Palau Velòdrom Luis Puig.

Juan Botella, director general de Correcaminos, un club que lleva meses apoyando y reforzando al atletismo valenciano gracias al proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, ha explicado el motivo de esta decisión de involucrarse con el antiguo Gran Premio Ciudad de Valencia. “Apoyar el Meeting desde Correcaminos y desde el Maratón Valencia está en nuestro ADN: fomentamos nuestro deporte, el atletismo, en todas sus modalidades. Además, damos un paso más en un sueño, que Valencia sea internacionalmente conocida por los eventos de atletismo que acoge cada año, edición tras edición, con inversiones sostenibles que dejan legado en la ciudad y conforman equipos de trabajo capaces de afrontar los retos organizativos más desafiantes del mundo”, apunta Botella.

La presidenta de la FACV, María José Orugo, agradeció el impulso que recibe la organización gracias a este patrocinio. “Es un orgullo ver cómo nuestra entidad sigue dando pasos de gigante para consolidar su presencia en las grandes citas del atletismo. Entrar de lleno bajo el paraguas de una organización tan potente como el Maratón de Valencia y estar conectados al meeting no es solo un logro deportivo, es una apuesta estratégica del nivel más alto para nuestra estructura”.

Orugo, que agradeció el apoyo económico que también aportan la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, señaló que esta apuesta desde Correcaminos eleva las expectativas de la FACV. “Este paso, desde un punto de vista económico, multiplica el impacto y el valor también de nuestra Federación. Valencia se ha convertido en la capital mundial del running y ahora quiere hacerlo también en la pista. Para mí, como presidenta, este movimiento significa visión de futuro y que no nos conformamos con competir: queremos liderar los mejores escenarios”.

Esta reunión internacional nació el 12 de marzo de 1987 en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia, donde había una pista de 175 metros de cuerda que también acogió el Campeonato de España de pista cubierta. El impulsor de aquella prueba fue Vicente Añó y hoy, a unos meses de que se cumplan 40 años de aquella fecha, este hombre, vital en el desarrollo del atletismo valenciano, es el director general del Meeting Maratón Valencia.

La reunión de atletismo cambia su denominación y moderniza también su imagen para reforzar este impulso que se enmarca dentro de un proyecto a medio plazo en el que el Meeting Maratón Valencia confía en experimentar un crecimiento significativo.