Coches y Motos 18 NOV 2026 - 21:23h.

Espacio familiar, hasta 600 litros de maletero y tres mecánicas electrificadas para viajar sin gastar de más

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Cuando una familia carga el coche para salir, cada centímetro acaba contando. Dacia quiere responder a esa escena con el Striker, un crossover que mezcla rasgos de familiar, berlina y SUV. La marca ya permite configurarlo en España y lo presenta como una alternativa espaciosa para viajar sin saltar a un modelo de lujo. En viajes largos, la comodidad también pesa mucho.

El Striker mide 4,62 metros de largo, tiene una batalla de 2,70 metros y una silueta más baja que la de muchos SUV. Dacia promete espacio para cinco ocupantes y un maletero de hasta 600 litros, aunque la capacidad cambia según la motorización. En cualquier caso, hay sitio para las maletas, el carrito y alguna bolsa que siempre termina colándose.

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El nuevo Dacia Striker ya se puede comprar en España

El interior busca que los viajes largos no se hagan cuesta arriba. El cuadro digital de 7 pulgadas queda frente al conductor y una pantalla táctil de 10,1 pulgadas centraliza la navegación y el sistema multimedia. Según el acabado, el Striker añade Media Display o Media Nav Live, con conexión para Apple CarPlay y Android Auto. Dacia también ha trabajado el aislamiento acústico para reducir el ruido durante la marcha.

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La marca ha pensado también en esas pequeñas cosas que se agradecen cuando el coche va lleno. El portón puede abrirse sin manos y el suelo del maletero se divide en tres secciones para ordenar la carga. El sistema Easy Fold permite abatir los asientos traseros desde la zona de equipaje. Así, una compra grande o el equipaje de vacaciones no obligan a hacer malabares.

Tres opciones mecánicas

La gama ofrece tres opciones electrificadas. El mild hybrid-G 140 combina un 1.2 turbo de gasolina y GLP con hibridación ligera. Dacia anuncia hasta 1.600 kilómetros de autonomía combinada. El hybrid 155 es autorrecargable y recurre a un motor 1.8 de gasolina, dos eléctricos y una batería de 1,4 kWh. Homologa 4,2 l/100 km y puede circular en eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad.

Quien salga del asfalto puede mirar al hybrid 150 4x4. Esta versión suma un motor eléctrico en el eje trasero y cinco modos de conducción para distintos terrenos. La gama contempla asistentes como la frenada de emergencia, el reconocimiento de señales y la ayuda para mantener el carril. El control de descenso y los modos específicos aportan tranquilidad cuando el camino se complica.

El Striker está disponible desde 22.720 euros. El hybrid 155 parte de 26.820 y el 4x4, reservado al acabado Extreme, de 30.140 euros.