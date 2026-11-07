El todocamino pequeño de Ford baja de precio y se acerca al Volkswagen T-Cross con etiqueta ECO

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 11:39h.

El Ford más vendido en España propone una promoción irresistible

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Ford Puma se ha convertido en el modelo más importante de la marca estadounidense en España. Durante 2025 registró 10.619 matriculaciones, una cifra que lo situó como el Ford más vendido del país. Y en 2026 sigue siendo el coche más matriculado. Su éxito responde a una combinación de diseño, practicidad y eficiencia. Ahora, una promoción comercial refuerza su atractivo frente a alternativas como el Volkswagen T-Cross, el Kia Stonic y el Toyota Yaris Cross.

Ford anuncia el Puma desde 24.475 euros al contado, aunque el precio baja hasta 23.139 euros financiando. La oferta contempla cuotas de 140 euros mensuales durante 49 meses, una entrada de 9.190 euros y una cuota final de 12.929 euros. Esta fórmula permite reducir el desembolso inicial, aunque conviene revisar el coste total de la financiación.

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Así es el SUV más compacto de Ford

El Puma destaca por su imagen deportiva y sus dimensiones compactas. Su carrocería mide 4,23 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,53 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,59 metros. Estas proporciones facilitan los desplazamientos urbanos sin renunciar a un habitáculo adecuado para cuatro adultos.

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El maletero ofrece 456 litros de capacidad, ampliables hasta 1.216 litros abatiendo los asientos posteriores. Ford incorpora además el conocido MegaBox, un compartimento adicional situado bajo el suelo de carga. Esta solución permite aprovechar mejor el espacio disponible y transportar objetos que resultarían incómodos en otros SUV pequeños.

La versión de acceso utiliza un motor EcoBoost de 125 CV, acompañado de tecnología híbrida ligera MHEV. El conjunto desarrolla 210 Nm de par máximo y dispone de cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Gracias a su electrificación, el Puma obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Su consumo homologado es de 5,4 litros cada 100 kilómetros.

Prestaciones y equipamiento para el Puma en promoción

Las prestaciones también resultan suficientes para viajar con comodidad. El Puma acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza los 191 km/h. Su comportamiento combina agilidad urbana y estabilidad en carretera, dos cualidades que permiten utilizarlo tanto a diario como en desplazamientos largos.

El acabado Titanium incorpora un equipamiento tecnológico completo. Incluye pantalla táctil de 12 pulgadas, instrumentación digital de 12,8 pulgadas, cámara trasera, climatizador y arranque sin llave. También ofrece control de crucero, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.