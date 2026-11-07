Coches y Motos 07 NOV 2026 - 07:37h.

Este SUV premium es una opción cada vez más interesante

Lexus saca el modelo del mercado

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Lexus ha construido su reputación alrededor de automóviles híbridos con una presentación cuidada, una imagen distinguida y un planteamiento orientado al confort. Durante años, acceder a la marca japonesa implicaba escoger modelos de dimensiones relativamente generosas y precios elevados. Sin embargo, el LBX ha cambiado esa situación al convertirse en la propuesta más pequeña y accesible de su catálogo.

Con una carrocería de poco más de cuatro metros, el SUV japonés traslada buena parte de la filosofía de Lexus a un formato especialmente adecuado para ciudad. Su principal atractivo está en combinar un diseño sofisticado con un interior cuidado y una mecánica híbrida eficiente.

Un diseño premium en poco más de cuatro metros

El Lexus LBX mide 4,19 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal presenta una interpretación moderna de la identidad estética de Lexus, con una parrilla integrada en las superficies del paragolpes y unos faros estrechos. La marca ha evitado recurrir a una imagen excesivamente agresiva, apostando por unas proporciones equilibradas y numerosos detalles que transmiten elegancia.

De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de cintura elevada y una superficie acristalada relativamente compacta. La trasera incorpora unos pilotos unidos por una franja luminosa horizontal que refuerza visualmente la anchura del vehículo. El resultado es un SUV urbano que mantiene una imagen reconocible sin necesitar una carrocería de grandes dimensiones. Lexus ofrece diferentes estilos y combinaciones de equipamiento, permitiendo escoger entre versiones de apariencia discreta y otras con detalles más deportivos.

Un interior que busca diferenciarse

El habitáculo es uno de los elementos más importantes del LBX. La marca utiliza materiales agradables, diferentes revestimientos y una distribución orientada a transmitir una sensación de calidad. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de 9,8 pulgadas y una instrumentación digital que puede alcanzar las 12,3 pulgadas, dependiendo del acabado.

También dispone de conectividad inalámbrica para teléfonos móviles y diferentes asistentes de conducción. Las versiones superiores pueden incorporar tapicerías de mayor calidad, iluminación ambiental y equipamientos de confort poco habituales entre los SUV urbanos. Los asientos delanteros ofrecen una posición de conducción cómoda y una buena sujeción.

La segunda fila resulta suficiente para desplazamientos ocasionales, aunque no ofrece la amplitud de los SUV compactos de mayor tamaño. El maletero alcanza 332 litros en las versiones de tracción delantera. No es una capacidad especialmente generosa, pero resulta adecuada para compras, desplazamientos urbanos y escapadas con poco equipaje.

Un híbrido de 136 CV con etiqueta ECO

El Lexus LBX utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 136 CV, suficientes para ofrecer una respuesta ágil en ciudad y afrontar desplazamientos por carretera. El sistema recupera energía durante las frenadas y permite circular utilizando electricidad en determinadas situaciones.

También obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. El consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la configuración. Lexus ofrece versiones de tracción delantera y alternativas con tracción total electrónica E-Four. En España, la gama LBX 2026 se anunció con un precio de acceso de 33.900 euros, aunque las tarifas y promociones pueden variar.

Es una cantidad superior a la de numerosos SUV urbanos generalistas, pero inferior a la de otros modelos de Lexus. El LBX no pretende competir por espacio ni por prestaciones deportivas. Su principal argumento está en ofrecer una experiencia de utilización refinada, un interior cuidado y una mecánica híbrida eficiente. Para quienes buscan un automóvil pequeño y manejable sin renunciar a una imagen premium, representa una de las propuestas más particulares de su categoría.