Dacia se queda fuera del cambio que revolucionará Renault

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 04:13h.

Renault está lista para fabricar la siguiente generación de coches eléctricos

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Renault prepara una transformación importante de su gama eléctrica, pero no todas las marcas del grupo participarán en ella. El fabricante francés ha presentado una nueva plataforma que promete coches más eficientes, autonomías superiores y tiempos de recarga mucho más reducidos. Sin embargo, Dacia quedará al margen de esta tecnología, al menos en la nueva generación de eléctricos que utilizará esta arquitectura.

La protagonista es la plataforma RGEV Medium 2.0, desarrollada para vehículos de diferentes tamaños y carrocerías. Renault podrá utilizarla en berlinas, SUV y monovolúmenes de los segmentos B+ a D. Esto permitirá desarrollar modelos más grandes y versátiles. Los eléctricos pequeños, como el Renault 5, Renault 4 y Twingo, continuarán utilizando la arquitectura RGEV Small, también destinada a Dacia.

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Renault tiene lista la plataforma de los coches eléctricos del futuro

La diferencia entre ambas plataformas será considerable. La nueva estructura funcionará con una arquitectura eléctrica de 800 voltios, frente a los 400 voltios de la destinada a los modelos pequeños. Renault pretende conseguir recargas ultrarrápidas de apenas diez minutos hacia 2030. Una mejora que puede resultar decisiva para quienes todavía desconfían de los eléctricos en viajes largos.

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Otro avance importante llegará con las baterías. La plataforma admitirá tecnologías de menor coste, incluidas las baterías LFP, sin renunciar a una recarga rápida. Renault calcula que podrá reducir los costes hasta un 40%. Además, anuncia autonomías de hasta 750 kilómetros para eléctricos convencionales y 1.400 kilómetros en versiones con extensor de autonomía.

El fabricante también trabaja en un nuevo motor eléctrico de 275 CV, desarrollado sin tierras raras. Este propulsor ofrecerá un rendimiento del 93% en autopista y podrá utilizarse con tracción delantera o trasera. Renault estima una reducción del 20% en su coste respecto a la generación anterior. La nueva electrónica también permitirá actualizar inalámbricamente hasta el 90% de las funciones del vehículo.

Dacia, de momento, no entra en los planes

La transformación tendrá consecuencias directas para España. La fábrica de Palencia comenzará a producir nuevos eléctricos desde 2028. Entre los modelos previstos figuran la siguiente generación del Renault Scenic E-Tech, un futuro Austral eléctrico y el sucesor eléctrico del Rafale.

Mientras tanto, Dacia seguirá apostando por soluciones eléctricas más sencillas y económicas. La estrategia responde a su posicionamiento comercial, centrado en ofrecer precios competitivos. Renault reservará inicialmente sus avances más ambiciosos para vehículos superiores, aunque todavía faltan detalles sobre sus precios y fechas concretas de lanzamiento.