El Salón del Motor de Sevilla 2026 reunirá más de 3.000 vehículos y 53 expositores en FIBES

eldesmarque.com 22 OCT 2026 - 09:34h.

La 16ª edición de la mayor exposición comercial del motor en Andalucía reunirá en un único espacio vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión de las principales marcas del mercado

La muestra, organizada por FEDEME, recupera este año una zona dedicada a las autocaravanas y refuerza la presencia de nuevas marcas, especialmente procedentes del mercado asiático

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SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación oficial del Salón del Motor de Sevilla 2026, que se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre en FIBES, consolidado como el principal escaparate comercial del sector de la automoción en Andalucía. El acto ha contado con la participación de Álvaro Jesús Pimentel Siles, delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Javier Moreno Muruve, presidente de FEDEME; y Carlos Jacinto Marín, director gerente de FEDEME.

Durante la presentación se han dado a conocer los principales datos de una edición que reunirá 53 expositores y más de 3.000 vehículos distribuidos en 27.000 metros cuadrados de exposición, ofreciendo a los visitantes una amplia oferta de vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, además de motocicletas, vehículos profesionales y otras soluciones de movilidad.

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Organizado por la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME y promovido por ASCONSE y ASOCASIÓN, el Salón del Motor de Sevilla ha superado ya los 670.000 visitantes y los cerca de 29.900 vehículos vendidos desde su creación, convirtiéndose en una de las plataformas comerciales más eficaces para concesionarios, marcas y compradores, así como en una de las grandes citas del calendario económico y comercial de Sevilla.

Novedades de esta edición

Entre las principales novedades de esta edición destaca el regreso de las autocaravanas, que dispondrán de un espacio específico en la plaza exterior de FIBES para acercar al público una pequeña selección de las últimas propuestas vinculadas al turismo itinerante y los viajes por carretera. El salón reforzará además la presencia de nuevas marcas y modelos, permitiendo a los asistentes descubrir las últimas tendencias e innovaciones que están transformando el sector de la movilidad, entre ellas las procedentes del mercado asiático. Asimismo, el evento volverá a ofrecer una propuesta orientada a todos los públicos, manteniendo atractivos ya consolidados como el scalextric portátil más grande de Andalucía, uno de los espacios más visitados por las familias durante la celebración del certamen.

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El Salón abrirá sus puertas de 11:00 a 21:00 horas entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, mientras que el lunes 2 de noviembre permanecerá abierto hasta las 19:00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web oficial del evento, www.salondelmotorsevilla.com. El Salón del Motor de Sevilla 2026 cuenta con el patrocinio de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Bank, CaixaBank Payments & Consumer, Sofinco y Unicaja, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y de los hospitales Quirónsalud Sevilla.

El recinto de FIBES, completamente ocupado

Francisco Javier Moreno Muruve, presidente de FEDEME, organizadora del evento, expuso que “el Salón del Motor de Sevilla 2026 vuelve a demostrar su fortaleza con un recinto de FIBES completamente ocupado, 53 expositores y una oferta cada vez más diversa, que este año incorpora además una selección de autocaravanas. Todo ello en un contexto favorable para el sector, especialmente en el mercado de vehículo nuevo, que en la provincia de Sevilla registra un crecimiento superior al 13%, impulsado por el avance de las nuevas motorizaciones híbridas”.

Por su parte, Carlos Jacinto Marín, director gerente de FEDEME, explicó que “tras 16 años de trayectoria, el Salón del Motor de Sevilla se ha consolidado como una de las grandes citas del sector en España y como el segundo evento con mayor impacto para FIBES. Nuestro objetivo sigue siendo acercar la mejor oferta automovilística al público en un formato ágil, accesible y concentrado en un único espacio, donde los visitantes podrán conocer tanto las marcas tradicionales como las nuevas propuestas que están llegando al mercado. Agradecemos al Ayuntamiento de Sevilla su permanente colaboración con este evento que es sinónimo de éxito para la ciudad y animo también al gobierno de la Junta de Andalucía a respaldar al Salón del Motor de Sevilla teniendo en cuenta el peso y protagonismo que la muestra ha adquirido en la región.”

Por parte del Ayuntamiento de sevilla, el Delegado de Economía, Álvaro Jesús Pimentel Siles, afirmó que “el Salón del Motor de Sevilla es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada y del dinamismo de un sector que representa innovación, tecnología y generación de actividad económica. Desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando a nuestras empresas y animamos a todos los sevillanos a visitar esta cita, que vuelve a convertir a Sevilla en un referente del motor.”