Toyota democratiza su tecnología híbrida a más bolsillos con un consumo contenido y buen tamaño

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 23:13h.

Toyota no deja de sorprendernos con sus increíbles modelos

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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Toyota ha democratizado uno de sus coches híbridos más exitosos, que combina todo lo necesario para que se le pueda considerar como un auténtico referente del segmento. Y es que el Aygo X Cross Hybrid es un coche urbano magnífico, con una longitud de 3,77 metros que lo hace práctico, versátil y cómodo. Sorprende por su estabilidad, y por su seguridad, y es la versión que eligen cada vez más familias, teniendo un éxito en ventas que es imparable.

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El consumo es muy contenido, de unos 3,5 litros por cada 100 kilómetros, y gracias al paquete Safety Sense, dispone de numerosos asistentes para la conducción. En el interior, lo primero que llama la atención es el cuadro digital de siete pulgadas, y se puede equipar de manera opcional una pantalla táctil de hasta 10,5 pulgadas, con conectividad inalámbrica y compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto. Y su diseño renovado lo hace imposible de ignorar.

¿Qué motores tiene este coche?

Si hablamos de las distintas alternativas que existen a la hora de elegir la motorización del coche, debes saber que no hay opciones a elegir. Todas las versiones comparten un mismo motor, que es híbrido, como su propio nombre indica. Alcanza una potencia de 116 CV, con una velocidad máxima de 172 kilómetros por hora, que es más que suficiente.

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El Toyota Aygo X Cross está disponible desde los 23.900 euros

El precio es uno de los detalles que hacen diferente al Toyota Aygo X Cross, al estar a la venta por un precio muy razonable, que te permite el poder conseguirlo sin la necesidad de hacer una gran inversión. Todo lo que te hace falta es pagar un total de 23.900 euros, y podrás estrenar un coche totalmente nuevo y al que no le falta de nada.