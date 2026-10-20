Alfa Romeo traslada su sello italiano a un modelo con el que quiere conquistar a más conductores

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 07:39h.

Un tapado entre los C-SUV premium a tener muy en cuenta

El nuevo Alfa Romeo, el más potente, no es el más bonito

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Alfa Romeo siempre ha tenido algo especial. La marca italiana ha construido su historia alrededor de automóviles deportivos, diseños elegantes y una conducción capaz de despertar emociones. Modelos como el Giulia o el mítico Spider forman parte de esa tradición. Ahora, el fabricante quiere llevar esa personalidad a un público más amplio. Y el Alfa Romeo Tonale es una de sus principales apuestas.

El Tonale representa una manera diferente de entender los SUV familiares. Su frontal conserva la característica parrilla triangular de Alfa Romeo, conocida como Scudetto. También destacan sus grupos ópticos y una carrocería de proporciones deportivas. La marca italiana ha querido diferenciarse de modelos como el BMW X1, Mercedes GLA, Kia Sportage, Nissan Qashqai y Renault Austral.

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El Alfa Romeo Tonale de acceso está de oferta

Un modelo que, además está de oferta en octubre. El precio anunciado en la web de la marca arranca en 34.643 euros al contado. La financiación contempla 245 euros mensuales, una entrada de 9.206,13 euros y una última cuota de 21.021,03 euros.

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La promoción es para la versión más asequible. Monta un motor diésel 1.6 de 130 CV y 320 Nm. Trabaja con una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades, además de tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos, alcanza 194 km/h y registra un consumo medio de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

Equipamiento muy completo y espacio para todo

El Tonale mide 4,53 metros de longitud y dispone de una distancia entre ejes de 2,64 metros. Su habitáculo ofrece espacio para viajar en familia, mientras que el maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.550, aporta una buena dosis de practicidad. Una combinación que permite utilizarlo tanto en ciudad como en desplazamientos largos.

Alfa Romeo tampoco descuida la tecnología. El acabado Tonale incluye pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, instrumentación digital de 12,3 pulgadas, climatizador bizona y cámara trasera. También incorpora faros Full LED, llantas de 17 pulgadas, sensores de aparcamiento y diferentes asistentes de seguridad.