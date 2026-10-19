El Skoda Karoq es práctico, más equilibrado y más barato que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 07:41h.

Aunque es 20 cm más pequeño, la diferencia es de 10.000 euros

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El Volkswagen Tiguan es uno de los SUV más conocidos del mercado europeo. Su calidad, su equipamiento y su comportamiento lo convierten en una referencia. Sin embargo, dentro del mismo grupo automovilístico existe una alternativa más económica y especialmente interesante. Se trata del Skoda Karoq, un modelo que ofrece prácticamente todo lo necesario para una familia sin alcanzar los precios de su hermano alemán.

La diferencia económica es considerable. El Skoda Karoq tiene un precio de catálogo de 31.125 euros, pero actualmente se anuncia desde 25.800 euros financiados o 27.811 euros al contado. Por su parte, el Volkswagen Tiguan arranca en 34.600 euros con promociones, mientras que su precio al contado alcanza los 36.007 euros con el motor de gasolina de 130 CV.

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El Skoda Karoq está de oferta

Además, Skoda ofrece una financiación de 150 euros mensuales durante 36 meses, con una entrada de 6.149,71 euros y una cuota final de 19.619,15 euros. Esta fórmula permite acceder al Karoq mediante pagos mensuales reducidos, aunque exige afrontar un desembolso importante al finalizar el contrato.

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El Skoda Karoq mide 4,38 metros de longitud, aproximadamente 20 centímetros menos que el Tiguan. También alcanza 1,84 metros de anchura y dispone de una distancia entre ejes de 2,64 metros. Pese a su tamaño compacto, ofrece un maletero de 521 litros, ampliables hasta 1.630 litros. Una capacidad que ya es interesante para viajes familiares.

Así es el Karoq más económico

La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.0 TSI de 115 CV y 200 Nm de par máximo. Se combina con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos, alcanza los 191 km/h y homologa un consumo de 5,8 litros cada 100 kilómetros.

El acabado Selection ofrece un equipamiento bastante completo. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, instrumentación digital Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, acceso sin llave y carga inalámbrica para móviles. También dispone de iluminación ambiental y faros LED. Los Matrix LED aparecen entre las opciones disponibles mediante promoción.