Coches y Motos 19 OCT 2026 - 06:02h.

Lenguaje italiano y la tecnología del futuro: la fusión perfecta

Alfa Romeo tiene la mejor alternativa a BMW, Mercedes y compañía

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Alfa Romeo siempre ha destacado por fabricar automóviles con personalidad. La marca italiana ha convertido el diseño y las sensaciones al volante en dos de sus principales señas de identidad. Una filosofía que mantiene con el Alfa Romeo Junior, un SUV urbano que apuesta por una imagen deportiva y una conducción atractiva. Su objetivo es conquistar a quienes buscan algo diferente.

El Junior presenta una carrocería de líneas musculosas, una parrilla característica y numerosos detalles deportivos. Mide 4,17 metros de longitud y 1,78 metros de anchura. Su tamaño permite desenvolverse cómodamente en ciudad, mientras que el maletero de 400 litros, ampliable hasta 1.265, aporta practicidad. Sus principales rivales son el Lexus LBX, el Mercedes GLA y el Audi Q2.

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Otro de sus argumentos es el precio. Alfa Romeo ha rebajado su versión híbrida, disponible ahora desde 31.214 euros al contado. La marca también anuncia una financiación de 145 euros mensuales, con una entrada de 6.543,33 euros y una última cuota de 21.851,96 euros. Una alternativa para quienes prefieren distribuir el desembolso.

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El Junior Ibrida utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros, asistido por tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm, con cambio automático de doble embrague y seis velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 206 km/h y consume 4,8 litros cada 100 kilómetros. Dispone de etiqueta ECO.

La gama también ofrece una versión híbrida con tracción total desde 35.451 euros. Alfa Romeo amplía así las posibilidades del Junior sin renunciar a su carácter deportivo. El fabricante busca combinar eficiencia, buen comportamiento y una experiencia de conducción más entretenida que la habitual entre los SUV urbanos.

También hay una eléctrica

El equipamiento incluye los acabados Ibrida, Sprint, TI y Sport Speciale. Desde el primero aparecen llantas de 18 pulgadas, instrumentación digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y climatizador automático. También incorpora faros LED, control de crucero adaptativo, sensores traseros y selector de conducción Alfa DNA.

Por último, el Junior eléctrico está disponible desde 38.940 euros al contado, o 30.916 euros financiados, sin ayudas públicas. Desarrolla 156 CV, incorpora una batería de 54 kWh y ofrece hasta 415 kilómetros de autonomía.