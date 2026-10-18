Nissan sorprende con un diseño que rompe moldes en uno de sus modelos más carismáticos

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 23:41h.

El Juke sigue siendo un activo top para la marca japonesa

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Hay coches que consiguen distinguirse desde el primer momento por su diseño. El Nissan Juke pertenece a ese grupo desde que apareció en 2010, cuando la marca japonesa decidió lanzar un SUV urbano con unas proporciones y unos faros que poco tenían que ver con los modelos convencionales. Su segunda generación ha mantenido esa personalidad y las últimas actualizaciones han reforzado su atractivo con nuevos colores, acabados y una presentación interior más moderna.

El Juke sigue siendo uno de los SUV pequeños más reconocibles del mercado. No pretende ofrecer la imagen discreta de un Volkswagen T-Cross ni la apariencia robusta de un Jeep Avenger. Su carrocería tiene una personalidad propia que continúa siendo uno de sus principales argumentos comerciales.

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Un diseño que sigue siendo diferente

La parte delantera conserva los característicos faros circulares, situados por debajo de unas luces diurnas muy finas. Esta distribución recupera una de las señas de identidad del Juke original, aunque reinterpretada con formas más modernas. La parrilla mantiene la conocida silueta en V de Nissan y el capó presenta unos relieves que refuerzan la sensación de anchura.

De perfil aparecen algunos de sus detalles más particulares. Los pasos de rueda son bastante marcados, la línea de cintura asciende hacia la parte posterior y el techo desciende suavemente hasta el portón.

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Las manillas de las puertas traseras quedan integradas cerca del pilar, una solución que ayuda a crear una silueta cercana a la de un pequeño cupé. La trasera también tiene personalidad, con unos pilotos horizontales y un paragolpes de formas contundentes.

El resultado es un SUV urbano que conserva buena parte del carácter del primer Juke, pero con unas proporciones más equilibradas.

Una mecánica híbrida especialmente interesante

El Nissan Juke mide aproximadamente 4,21 metros de longitud, una cifra que permite utilizarlo cómodamente por ciudad sin renunciar a una carrocería suficientemente amplia para desplazamientos cotidianos. Su gama incluye una versión de gasolina turbo de 1,0 litros y una alternativa híbrida autorrecargable de 143 CV.

Esta última combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permite circular utilizando únicamente electricidad en determinadas situaciones, especialmente a baja velocidad.

El sistema obtiene la etiqueta ECO de la DGT y resulta especialmente interesante para quienes realizan muchos recorridos urbanos. La versión de gasolina ofrece un planteamiento más sencillo y un precio de acceso inferior, mientras el híbrido apuesta por reducir el consumo y mejorar la suavidad de conducción.

El Juke no pretende ser un todoterreno. Su altura y su carrocería responden principalmente a las preferencias de quienes buscan una posición de conducción elevada en un coche de dimensiones contenidas.

Más tecnología sin perder su carácter

Las últimas actualizaciones también han mejorado considerablemente el interior. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas, acompañada por instrumentación digital en determinadas versiones. También se han revisado materiales y acabados para transmitir una sensación de calidad superior.

El habitáculo ofrece espacio suficiente para cuatro adultos, aunque la forma de la carrocería condiciona la altura y la visibilidad en las plazas posteriores. El maletero alcanza los 422 litros en la versión de gasolina, mientras la variante híbrida dispone de una capacidad inferior debido a la ubicación de la batería.

Nissan también ofrece diferentes asistentes de conducción y elementos de confort, dependiendo del acabado. Pero lo que continúa distinguiendo al Juke es su imagen. Pocos SUV urbanos han conseguido mantener durante tanto tiempo una personalidad tan reconocible.

Su diseño puede resultar más atrevido que el de algunos competidores, pero precisamente esa característica explica buena parte de su atractivo.

Nissan ha conseguido actualizar uno de sus modelos más carismáticos sin eliminar los detalles que lo hicieron diferente desde el principio.