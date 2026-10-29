Call of Duty: Modern Warfare 4 - una campaña como las de antes, un multijugador como casi siempre

Infinity Ward recupera el pulso de las grandes campañas de la saga con un gran apartado técnico y con un nuevo gran protagonista: el modo DMZ

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Hace tiempo que las campañas de las entregas de Call of Duty se habían vuelto bastante prescindibles, siendo incluso ignoradas por completo por los aficionados, que pasaban directamente al caos multijugador nada más quitar el precinto a la caja del juego (¡já, qué antiguo ha sonado eso de la 'caja del juego'!). Pero hubo un tiempo en el que las campañas de CoD eran auténticos acontecimientos, sobre todo si venían de la mano de Infinity Ward. Con Call of Duty: Modern Warfare 4 hemos recuperado sensaciones, disfrutando de una campaña divertida, muy variada, vibrante y, por momentos, épica, con un fabuloso guión y un montón de giros de esos 'que te dejan el culo torcido'. Todo ello con un elenco de personajes muy interesante y un desarrollo que nos ha mantenido pegados al mando casi sin respirar y que nos ha recordado a las grandes entregas de la saga.

Infinity Ward tenía que tirar de nostalgia y poner un broche al abrupto final de Modern Warfare III y lo hace eligiendo al capitán Price como personaje fundamental para hacernos experimentar una fría y sabrosa venganza. Además, lo mezcla de manera magistral con otro protagonismo: el de un soldado surcoreano en medio de una invasión que hace saltar la guerra en toda la península coreana. Historias que se mezclan de forma interesante y que nos van presentando las diferentes misiones de una de las mejores campañas de los últimos años.

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El capitán Price al borde del abismo

La historia del juego comienza allá donde terminó Moder Warfare III y con la muerte de Soap todavía grabada en la retina. Price ya lleva tiempo al margen de la ley y siendo un prófugo, lo que le llevará a actuar como un lobo solitario en busca de su venganza. Una venganza que buscará sin importarle las consecuencias de sus actos. Con él, Ghost y Gaz se verán arrastrados a un conflicto que mezclará asuntos personales con hecatombes geopolíticas. La alianza con Valeria Garza será otra piedra en el zapato durante toda la campaña.

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En el otro extremo del juego hay otro protagonista principal: Park, un joven soldado surcoreano que cumple su servicio militar obligatorio en el peor momento posible de la historia moderna ('ficticia'): durante una invasión a gran escala del país de mano de Corea del Norte y su recién estrenado líder supremo. Park no quería ser soldado, pero tendrá que sacar lo mejor de sí mismo mientras intenta proteger a los suyos en mitad de un conflicto armado brutal.

El contraste entre los dos protagonistas y las dos historias aporta una gran variedad de situaciones y pone un punto muy original a la hora de narrar este complejo argumento. Cada uno de los dos protagonistas tiene momentos épicos en esta curiosa y sorprendente campaña.

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La campaña nos permite mantener conversaciones opcionales, hablar con compañeros o preguntar a civiles y nuestras respuestas o frases definen ligeramente nuestra actitud en determinados encuentros. Ayudan a la inmersión y, en alguna ocasión tratan de ponernos en un brete moral, pero su influencia sobre el argumento o los acontecimientos inmediatamente posteriores es nula.

Misiones: variedad, tensión, cambios de perspectiva y una sorpresa

Aunque con una falsa sensación de libertad, las misiones de Modern Warfare 4 siguen teniendo una estructura mayoritariamente lineal. Pero con un acertadísimo diseño nos va llevando de espacios cerrados y obligatoriamente 'pasilleros', a zonas más abiertas visualmente pero con un camino claramente marcado y obligatorio. Pero el control del ritmo es total y la aparición de los enemigos y los objetivos consiguen llevarnos por donde los desarrolladores quieren de una forma muy eficaz.

Las misiones mezclan un poco de todo: infiltraciones en todo tipo de lugares (como una discoteca atestada de gente), batallas en campo a abierto, persecuciones a pie o a bordo de distintos vehículos, asaltos, momentos de apoyo desde un helicóptero y hasta operaciones nocturnas con baja visibilidad. Este último ejemplo, la misión 'Vuelta a la oscuridad', está protagonizada por el miembros del equipo Task Force 141 en un hotel sumido en una completa oscuridad. Esta variedad se multiplica mezclando diferentes escenarios internacionales, como viene siendo habitual en la saga, con misiones en Corea, pero también en Nueva York, Paris o Bombay.

Un gunplay excelente y una gran variedad de armas acompaña a muchos momentos de tensión y acción rápida y a otros donde conviene ir con pies de plomo y observar mucho antes de apretar el gatillo. La variedad de las situaciones y las misiones acompaña a la complejidad del guión de esta entrega.

Mención aparte hay que hacer a la misión 'Stranded', una propuesta de mundo abierto en Corea del Norte, con Park y su escuadrón aislados tras las líneas enemigas, en mitad de una zona montañosa y completamente nevada. Aquí podemos explorar la zona, recoger todo tipo de suministros y coleccionables y elegir el orden en el que cumplir tres objetivos principales. Conseguir suministros para preparar mejor los siguientes enfrentamientos es recompensa suficiente para lanzarse a explorar toda la zona y la sensación de libertad de elección está bastante bien conseguida. Yo la he disfrutado.

Pero hay que decir que el juego no nos obliga a jugar así y permite utilizar el viaje rápido para saltar directamente a los objetivos principales, en el orden que queramos, y completar la misión. La exploración y la recopilación de suministros queda así para los completistas y los muy cafeteros (aunque lamentablemente también deja claro que se puede afrontar los objetivos sin preparación ni recopilación de recursos ninguna). Pero, en todo caso, se agradece poder decidir.

Multijugador: buenas ideas y una ejecución algo irregular

El multijugador apuesta por un movimiento más asentado, aunque mantiene una velocidad considerable. Deslizarse, superar obstáculos y encadenar acciones sigue siendo fluido, y la posibilidad de trepar por tuberías permite alcanzar posiciones elevadas asumiendo cierta exposición.

La novedad más llamativa es Kill Block, un mapa modular que modifica su configuración mediante la combinación de diferentes secciones. La necesidad de reconocer nuevos recorridos mantiene el interés y aporta una sorpresa poco habitual en escenarios que normalmente terminamos aprendiendo de memoria. También destacan Inflation, que sustituye las chapas de Baja confirmada por dinero que puede cambiar de manos, y Collateral, una variante de rondas con economía para comprar equipamiento. El arsenal incorpora las recomendaciones de Gunny y los accesorios Apex, capaces de transformar el comportamiento de las armas sin consumir uno de los cinco espacios habituales.

El conjunto tiene variedad, pero el diseño de los mapas es irregular y las reapariciones pueden perjudicar el desarrollo de las partidas. El sistema de rachas favorece demasiado las bajas frente al cumplimiento de objetivos, y las inconsistencias de conexión pueden agravar la percepción de desequilibrio en los enfrentamientos. Hay motivos para seguir jugando, aunque el acabado competitivo de la entrega de este año queda por debajo de la campaña.

DMZ: preparar, arriesgar y conseguir salir

La sorpresa de este año se llama DMZ. El modo desarrolla la propuesta de shooter de extracción que vimos en Modern Warfare II con una progresión mucho más elaborada. Las incursiones admiten hasta 60 jugadores organizados en tríos y nos llevan a Hajin, una zona ficticia situada entre las dos Coreas donde conviven enemigos controlados por la máquina y otros equipos.

La preparación gana importancia gracias a una base de operaciones que reúne estaciones de mejora, campo de tiro, comerciantes y una impresora 3D para fabricar equipo con los materiales recuperados. Los operadores cuentan con tres árboles de especialización, y configurar un arma supone invertir recursos que podemos perder en la siguiente salida.

La exploración, los contratos y las misiones narrativas dan motivos para asumir riesgos, mientras la niebla y la lluvia introducen cambios útiles en la visibilidad y el sonido. El sistema de recompensas sobre quienes eliminan a otros jugadores añade además consecuencias a la caza de operadores, aunque no elimina el peligro de encontrarnos con un grupo hostil.

DMZ construye un bucle convincente de preparación, incursión y extracción, con suficiente personalidad para convertirse en una de las razones principales para volver al juego.

Conclusiones Call of Duty: Modern Warfare 4

Me he dejado la parte audiovisual para abrr las conclusiones, y es que el apartado técnico es una auténtica delicia. El nivel gráfico alcanzado por Infinity Ward es notable y sólo podemos hablar maravillas de los entornos abiertos, de los detalles de las ciudades y espacios cerrados. Al igual que las animaciones, los efectos especiales de armas o explosiones, etc. Todos los movimientos son extremadamente fluidos y realistas y las cinemáticas son casi de película y la transición de estas al gameplay apenas se aprecia. El sonido es otro apartado sobresaliente, con una banda sonora estraordinaria y un doblaje al castellano que nos ha acostumbrado ya a un altísimo nivel.

El principal regalo de esta entrega es la campaña, la mejor de los últimos años y que conecta directamente con una de las líneas argumentales mas interesantes de la saga, con un toque exótico que nos lleva al conflicto coreano de una manera brutal. Hay algunas misiones épicas y destaca el apartado artístico y el diseño de niveles de manera muy notable. El apartado técnico y DMZ dan más razones para caer en los brazos en la entrega de este año, aunque el multijugador se haya quedado un tanto atascado.

Lo mejor:

La tensión, la variedad de misiones y el recorrido personal de Price

Un apartado audiovisual que refuerza cada momento de la campaña

La profundidad de DMZ y sus posibilidades de progresión

Lo peor:

Los enfrentamientos finales resultan breves y poco exigentes

La irregularidad de los mapas y las reapariciones del multijugador