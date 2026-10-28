Blades & Battles: píxeles, espada y brujería en un simpático pero escaso homenaje a Golden Axe

Espadas, magia y nostalgia recreativa en una aventura que mira con devoción al clásico de Sega

Big Helmet Heroes: un adorable beat'em up de caballeros cabezones

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Hay videojuegos que deberían incluir una moneda de cinco duros dentro de la caja (si es que todavía tienen caja). Blades & Battles es un homenaje retro y pixelado a uno de los grandes de los alones recreativos del os 90, Golden Axe. Es ver el juego y enseguida apetece llamar al amigo con el que compartíamos recreativa, discutir por los personajes y descubrir que ahora necesitamos gafas para distinguir a los enemigos. La nostalgia tiene estas cosas, que la sufrimos gente mayor.

La propuesta de QUByte Interactive apunta directamente al clásico de Sega, ese lugar feliz donde los problemas se resolvían con acero, magia y una política de vestuario poco adecuada para prevenir accidentes laborales. Aquí cambiamos de universo, nos acercamos a Camelot y su mesa redonda y mantenemos la tradición: avanzar repartiendo espadazos y lanzando pociones al aire para ver sus devastadores efectos ne pantalla.

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Merlín necesita ayuda y nosotros un segundo mando

Morgana ha secuestrado a Merlín y Arturo y Lanzarote salen a rescatarlo entre monstruos y escenarios fantásticos. El argumento cumple su función, sin más. Tampoco necesitamos un árbol genealógico artúrico para disfrutar de un buen mamporro.

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Los dos protagonistas cuentan con ataques y habilidades propias, aunque sus diferencias no transforman demasiado la experiencia. Solo hay dos personajes disponibles y se echa de menos un reparto más generoso. Con la cantidad de caballeros que tiene la leyenda artúrica y aquí parece se se detuvieron cuando lso diseñadores no fueron capaces de nombrar a ninguno más de memoria.

El cooperativo local es el mejor aliado de este simpático título. Compartir sofá convierte las peleas en un entretenimiento más agradecido y recupera ese placer de avanzar juntos mientras ambos estamos convencidos de que el otro está jugando fatal. Ahí el parentesco con Golden Axe funciona especialmente bien: la compañía aporta buena parte de la magia. El juego está disponible para PC y todas las consolas (de la anterior generación y de este) y nosotros lo hemos disfrutado en Nintendo Switch 2.

Mucho cariño al pasado, pocos trucos nuevos

El combate permite encadenar golpes, lanzar enemigos al aire y utilizar ataques especiales. También tenemos magia y un movimiento de desesperación para salir de los apuros. Durante sus mejores momentos, encadenar estas opciones transmite esa satisfacción inmediata que buscamos en un beat ’em up.

Sin embargo, el repertorio se agota pronto. No podemos agarrar enemigos ni recoger armas alternativas, y faltan mejoras que hagan evolucionar a los personajes. Algunos golpes resultan torpes y la precisión tampoco siempre acompaña.

La comparación con Golden Axe termina pesando. Blades & Battles reconoce perfectamente los ingredientes de aquella obra magna, pero le falta personalidad para que nos olvidemos de aquellas pantallas y personajes. Las rutas alternativas invitan a repetir para conocer otros niveles y jefes, aunque una partida puede rondar la media hora. Merlín sale del secuestro antes de que en Camelot terminen de encerar la Mesa Redonda.

En lo visual, la presentación 2,5D y el filtro pixelado buscan reforzar el viaje al pasado. El filtro puede desactivarse, una opción bienvenida cuando la nostalgia empieza a parecer una revisión pendiente del oculista. Los escenarios y el acabado general tampoco consiguen dejar demasiada huella.

Conclusiones

Blades & Battles ofrece un rato agradable, especialmente si jumanos acompañado, y entiende el encanto de resolver una tarde a espadazos. Pero su escaso contenido, la repetición y cierta falta de finura limitan el reencuentro. Me gusta su cariño por Golden Axe; me habría gustado que trajera algo más que las fotos de cuando éramos jóvenes.

Lo mejor:

El espíritu de los clásicos de espada y brujería

El cooperativo local

Las rutas alternativas

Lo peor:

Combate limitado y algo impreciso

Campaña muy, muy breve

Presentación visual poco memorable.