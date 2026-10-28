Los esports de Realidad Virtual dan sus primeros pasos profesionales: EVA ya tiene campeones

Gustavo Maeso Madrid, 28 OCT 2026 - 17:21h.

Solary gana la primera EVA Pro League y OG Esports conquista el Summit en un circuito que ha repartido más de 100.000 euros

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Para entender qué propone EVA, tenemos que imaginarnos dentro de la partida. Nos colocamos un visor de realidad virtual, sostenemos un arma conectada y nos desplazamos por un recinto de 500 metros cuadrados mientras competimos en un escenario digital. Aquí, movernos forma parte del juego: la estrategia y la puntería se combinan con el desplazamiento físico. Sobre esta experiencia empieza a construirse una nueva competición profesional, con clubes conocidos, entrenadores, premios y sus primeras rivalidades.

Ese proyecto acaba de completar su primera gran prueba. Después de seis meses, 56 partidos y ocho clubes europeos, la EVA Pro League ya tiene un campeón: Solary. El otro gran trofeo de este cierre de curso, el EVA Summit, ha terminado en manos de OG Esports, vencedor de la final disputada el 25 de octubre. Entre todas las competiciones del circuito se han repartido más de 100.000 euros, sin contar las bonificaciones vinculadas a la venta de skins, los elementos de personalización del juego. Son las primeras cifras de una estructura que intenta convertir la realidad virtual competitiva en una cita habitual para jugadores y aficionados.

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Una nueva liga para competir con todo el cuerpo

El salto organizativo comenzó el 8 de abril de 2026, cuando EVA anunció en París la creación de una competición que presenta como la primera liga profesional de esports en realidad virtual. Seis días después arrancaron los encuentros, con G2 Esports, Team Vitality, Team Heretics, SK Gaming, GIANTX, Shifters, Solary y OG Esports entre sus participantes.

La presencia de estas organizaciones permite reconocer enseguida los escudos. Lo que cambia es el espacio de competición: los jugadores disputan los enfrentamientos en grandes recintos por los que se mueven físicamente, equipados con visores y armas conectadas. La propuesta traslada a esa superficie las decisiones tácticas de los juegos de disparos por equipos.

Para sostenerla durante toda una temporada, EVA ha reorganizado su circuito europeo en tres niveles: ligas locales, EVA Challenger League y EVA Pro League. La categoría Challenger reúne a 16 equipos repartidos en dos conferencias. Entre la base y la élite aparece, además, un torneo compartido: el Summit.

"Hace un año, una liga profesional de realidad virtual con clubes como G2, Solary o Heretics no era más que una idea sobre el papel", explica Mehdi Fassi Fihri, vicepresidente de Esports de EVA. Tras los primeros 56 partidos, el responsable destaca la implicación de clubes y jugadores como uno de los principales logros del proyecto.

Solary: una remontada para estrenar el palmarés

La primera temporada también ha dejado una historia reconocible para cualquier aficionado al deporte: la del equipo que mejora durante el curso y alcanza el liderato cuando más importa.

Solary, con sede en Tours, terminó campeón con 36 puntos, por delante de G2 Esports, OG Esports y Shifters. El título le reportó 15.000 euros y el privilegio de inaugurar el palmarés de la EVA Pro League.

Su recorrido tuvo bastante más suspense de lo que sugiere esa primera posición final. A mediados de junio se encontraba a seis puntos de OG Esports y empatado con Shifters y Vitality. A principios de septiembre había reducido la distancia con el líder a tres puntos. En las últimas cuatro jornadas culminó la remontada: alcanzó la cabeza de la clasificación en la decimotercera y ya no la abandonó.

Los protagonistas fueron Wire, Grom, Azula, Mido y Niivak, acompañados por el mánager Grimm y el entrenador cocoMIC. Su base de operaciones durante toda la temporada fue EVA Tours, un detalle que añade una conexión territorial a una competición digital.

Así lo subraya Sakor Ros, cofundador y consejero delegado de Solary, quien destaca tanto el trabajo para mejorar las condiciones de los jugadores después de un inicio complicado como la oportunidad de dar visibilidad a un equipo de Tours y a su región. Para el club, este primer título vincula el crecimiento de una nueva disciplina con una comunidad local.

El Summit abre la puerta a los aspirantes

Si la Pro League reúne a los clubes de la máxima categoría, el EVA Summit permite cruzar los distintos niveles del circuito. Estrenado este año en sustitución de la Coupe de France, incorpora nuevos equipos en cada fase, elevando progresivamente la dificultad.

El atractivo está en ese recorrido: un conjunto que comience en un torneo regional puede, en teoría, acabar enfrentándose a una organización de la Pro League. Las tres fases del Summit reparten 30.000 euros en premios y ofrecen un escenario común a jugadores amateurs y profesionales.

La tercera fase se celebró el 25 de octubre en EVA Paris-Est, con ocho participantes: los cuatro clasificados de la segunda fase y los cuatro mejores clubes de la liga profesional. En esta cita se disputaban el título y un premio de 15.000 euros.

Los equipos que llegaban de las rondas anteriores ofrecieron resistencia, pero la élite terminó ocupando todas las semifinales. Allí quedaron eliminados Solary y G2 Esports. La final enfrentó a OG Esports y Shifters, con una victoria contundente de OG por 3-0.

OG encuentra su revancha y los españoles se quedan atrás

Para Asreag, Junior, Vexaa, Kelly y Frozxn, el Summit permitió cerrar el año con un título después de perder el liderato de la Pro League en las últimas jornadas. Según explica Edouard «VEXAA» Couvret la plantilla había terminado invicta el año anterior y afrontó este curso bajo la atención de todos sus rivales. Reconoce que la segunda mitad de la temporada fue complicada y que no mantuvieron la misma intensidad en cada partido.

El Summit les dio una última oportunidad de recuperar la concentración. Vexaa relata que consiguieron levantar el trofeo ante cientos de aficionados que animaban a sus rivales, una circunstancia que les sirvió de motivación adicional.

La participación española dejó un balance menos favorable. Team Heretics y GIANTX terminaron en las últimas posiciones de la clasificación.

El siguiente paso llegará en 2027

Aunque la Pro League y el Summit ya tienen vencedores, el calendario competitivo de EVA aún no ha terminado. El 29 de noviembre se celebrará el Last Chance Tournament de la Challenger League, que determinará qué equipos conservan su plaza para la próxima temporada. La EVA Pro League regresará en 2027 con un formato ligeramente renovado. Sus detalles se anunciarán a finales de este otoño.

Detrás de este circuito está Esports Virtual Arenas, una empresa francesa que desarrolla sus propios juegos y competiciones. Según las cifras facilitadas por la compañía, su red supera los 70 locales franquiciados en 11 países y ha recibido a más de un millón de jugadores. En 2026 también ha ampliado su oferta con EVA Karting GP y Rabbids: Color Chaos.