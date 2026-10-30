María Trigo 30 OCT 2026 - 12:02h.

El entrenador vasco afirma tener muy malos recuerdos de su paso por la entidad zaragocista

Christian Septien explica la destitución de Imanol Idiakez en el Cádiz a cuatro días del inicio liguero

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En una reciente entrevista en Radio Marca Madrid Sur, Imanol Idiakez repasó su trayectoria en el fútbol español e internacional. Haciendo ese repaso de equipo del cual no le preguntaron por ninguno en concreto más allá de por el Leganés, el entrenador vasco no dudó en mecionar al Real Zaragoza. Primero con un "en Zaragoza no me dio tiempo" para luego recordarlo como una de las peores cosas de su carrera en los banquillos.

"De todos tengo algo que recordar, algo bonito y con una sonrisa. La verdad es que son experiencias. En algunos casos tengo algunas frustaciones o algunos recuerdos peores como puede ser Zaragoza porque fue doloroso porque ahí no me respetaron lo más mínimo. En general, he tenido la suerte de tener más buenos resultados que malos en un mundo tan complicado y me siento un privilgiado por seguir en esto", explicó Imanol Idiakez, que se encuentra sin equipo tras ser destituido por el Cádiz a días de empezar LALIGA HYPOERMOTION,

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En la entrevista también le cuestionaron sobre si cree que los jugadores le hacen la cama a los entrenadores y respondió así: Es" un tema muy complejo. ¿Qué es hacer la cama? Hacerlo sería perder queriendo y yo no conozco a ningún jugador que haya perdido un partido queriendo. Ahora bien, no dar el cien por cien ya es dejarte algo. Creo que los clubes tienen mucho que ver: los jugadores saben si el entrenador está fuerte o no dentro de la entidad. El entrenador necesita ayuda porque el jugador que no juega es un conflicto en cualquier equipo del mundo. Si ese futbolista se salta al entrenador y va directamente a la dirección deportiva o al presidente, el técnico no es fuerte en ese club.

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"El club es determinante. Estoy de acuerdo con Javi Casquero en que no conozco a ningún jugador que salga al campo a perder. Pero no es lo mismo salir a jugar que comerte el campo, pelear cada pelota y darlo todo con motivación. He sufrido situaciones con jugadores defendiéndome a morir y también he vivido otras en las que parecía que les importaba menos. Cuando el entrenador está fuerte, los jugadores tienden a creer más en él. Al final, todo depende de muchos factores, pero el club tiene un papel fundamental", concluyó Imanol Idiakez.