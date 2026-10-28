Varios ojeadores del Barça le siguen de cerca desde hace semanas

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El FC Barcelona empieza a admitir la necesidad de reforzarse en enero. Tras un inicio sobresaliente, las dos derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid han provocado un cambio de planes en la dirección deportiva, que ya sí ve con buenos ojos la posibilidad de realizar al menos dos o tres movimientos en el mercado invernal. La principal preocupación apunta a la línea defensiva, donde hay un déficit de calidad más que evidente desde que arrancó el curso.

Hansi Flick es consciente de ello y está intentando apretar al club para reforzarse en esa posición. Pero no con jugadores contrastados, sino con otra joven promesa que apunta muy alto. Y es que según apunta Sky Sports, Flick está apretando al Barça para lanzarse a por el fichaje de Finn Jeltsch.

Quién es Finn Jeltsch, el central que sigue el Barcelona

Jeltsch es un central alemán de sólo 20 años que milita en las filas del Stuttgart. Tiene contrato con el cuadro alemán hasta 2030 y un valor de mercado de 35 millones de euros, según Transfermarkt, aunque su precio de salida podría ser bastante más elevado, según apuntan desde tierras germanas.

Varios ojeadores del Barcelona estuvieron hace unas semanas en Noruega para presenciar en directo el partido de Champions League entre el Viking y el Stuttgart, que se disputó en Stavanger. Según Sky Sports, la idea era recabar más informes de Jeltsch, un jugador que gusta mucho a Flick por su capacidad de sacar el balón y su posible crecimiento en un futuro inmediato.

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El problema, como siempre, es el precio. El Stuttgart podría pedir cerca de 50 millones de euros por la salida de Jeltsch, según publican desde tierras inglesas, ya que hay varios clubes de primer nivel que han mostrado interés en su incorporación, entre ellos el Real Madrid. Incluso apuntan que ese precio podría subir aún más si clubes como el Barça entran en la operación.

Sea como fuere, lo que sí es evidente es que el Barcelona necesita reforzarse atrás. Cubarsí es la única certeza a nivel defensivo, pese a que no salió bien parado del Clásico. Jugadores como Cancelo, Koundé o Gerard Martín siguen dejando muchas dudas, Christensen ha vuelto a caer lesionado y Balde ni siquiera parecía entrar en los planes de Flick hasta hace unos días. Por si fuera poco, Xavi Espart estará casi dos meses de baja y Eric García también sigue lesionado. Demasiadas dudas para una zaga necesitada de certezas, más aún tras las dos derrotas consecutivas.