Tras 81.000 partidos con incidentes, el fútbol valenciano se planta contra la violencia y dice: ¡Basta ya!

David Torres Valencia, 02 NOV 2026 - 14:00h.

Campaña de concienciación con todos los clubs de élite y la Generalitat

El fútbol valenciano, entre el dolor por las víctimas de Toledo y el recuerdo de la DANA

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La violencia en el fútbol base ha dejado de ser una preocupación para convertirse en un problema que exige respuestas. Tras una temporada 2025-2026 en la que se detectaron algún tipo de incidente en alrededor de 81.000 partidos en la Comunitat Valenciana y se registraron 2.108 episodios contra árbitros, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Generalitat han decidido dar un paso al frente. Ambas instituciones han presentado este lunes 2 de noviembre la campaña "Ja n'hi ha prou!" (¡Basta ya!), con un mensaje directo: "La violencia en el fútbol base está fuera de juego".

El acto, celebrado en el Àgora Vallejo de la sede de la FFCV, responde a la preocupación por los insultos, amenazas, faltas de respeto y agresiones que se repiten cada fin de semana en los campos de fútbol base, muchas veces desde la grada.

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El objetivo es evitar que estas conductas se normalicen y recordar a familias, entrenadores, directivos, jugadores y aficionados que la violencia no tiene cabida en el deporte. Para trasladar el mensaje, la campaña cuenta con los capitanes de siete clubes referentes de la Comunitat: Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, CD Castellón, Hércules CF y CD Eldense. Todos ellos protagonizan el vídeo promocional de la iniciativa.

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El acto, conducido por Vicent Sempere, reunió al vicepresidente de la Generalitat, Pepe Díez Climent; al director general de Deporte, Luis Cervera; y al presidente de la FFCV, Salva Gomar, además de árbitros, representantes de clubes y futbolistas de categorías de formación.

Salva Gomar: "No podemos tolerar un episodio más de violencia"

El presidente de la FFCV puso cifras al problema. Cada semana se disputan alrededor de 3.500 partidos de fútbol y fútbol sala en la Comunitat Valenciana. "Me quedo con la cifra de 81.000 partidos en la temporada 2025/2026 y, solo en episodios contra árbitros, hubo 2.108. Es inaceptable", afirmó.

Gomar fue contundente: "No podemos tolerar un episodio más de violencia. Por eso las sanciones disciplinarias serán más duras todavía, si hace falta". También destacó la labor de los cerca de 900 delegados y delegadas de protección del menor de los clubes, cuya formación se quiere reforzar junto a la Generalitat.

Además, reclamó recuperar la esencia formativa del deporte: "El fútbol base no ha de ser un negocio profesional. Que se juegue como una escuela de vida".

Pepe Díez: "Los menores aprenden de lo que ven"

El vicepresidente Pepe Díez Climent agradeció la implicación de los clubes y sus capitanes, conscientes de que son referentes para miles de niños y jóvenes. "No podemos medir el éxito únicamente por los goles, los puntos o los títulos conseguidos", señaló.

Díez recordó que el objetivo es que los niños disfruten del fútbol y conserven la ilusión por jugar. "Los insultos, las amenazas y las agresiones no ayudan a competir mejor y no enseñan nada que queramos transmitir a nuestros jóvenes", añadió.

Por su parte, el director general de Deporte, Luis Cervera, advirtió de que la violencia en el fútbol base es un fenómeno complejo que corre el riesgo de normalizarse. "Precisamente por respeto a todas las personas que actúan correctamente no podemos normalizar las conductas inadecuadas, por minoritarias que sean", explicó.

Los árbitros y los clubes piden respeto

Andrés Fuentes, árbitro de Segunda División; Daniela Dobón, asistente de Tercera Federación, y Mario Pérez, de 16 años, compartieron sus experiencias. Fuentes recordó la responsabilidad de los profesionales: "Los niños imitan los regates y las celebraciones de los futbolistas, pero también sus actitudes y conductas. Somos referentes".

Dobón puso el foco en la dificultad de distinguir una crítica deportiva de una falta de respeto, mientras que Mario lamentó especialmente el comportamiento de algunos padres: "Los niños tienen a sus padres como referentes".

Los clubes también expusieron sus medidas. Paco de las Marinas, del CD Serranos, explicó que su entidad cuenta con un reglamento interno que puede contemplar sanciones como impedir el acceso a las instalaciones o acompañar al jugador en sus desplazamientos durante un tiempo.

Desde el CD Malilla, Gabi Salinas y Luis Navarro defendieron la prevención mediante actividades con las familias y una iniciativa mensual dedicada a valores como el respeto, la humildad, el esfuerzo y la solidaridad. "Si no hay entrenadores con esos valores, difícilmente los van a poder trasladar a los chicos", apuntó Navarro.

Los niños piden que los padres den ejemplo

Los propios futbolistas de base también reclamaron un cambio de actitud en las gradas. Santi, Ainhoa, Pau y Adrián, jugadores del CD Malilla y del CD Serranos, participaron en la presentación para recordar que son ellos quienes sufren las consecuencias de los comportamientos de los adultos.

Ainhoa lanzó una petición directa a las familias: "Que nos animen, que nos apoyen, que disfruten del partido y que respeten tanto al árbitro como a los jugadores".

Pau explicó que los gritos desde la grada les ponen nerviosos y pueden provocar errores. Su mensaje fue sencillo: "Que se preocupen por aplaudir, por animarnos y que piensen en nosotros".