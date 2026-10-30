María Trigo 30 OCT 2026 - 11:04h.

El club y el ayuntamiento de la ciudad han emotido un comunicado

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Tristísima noticia para el fúbol base vasco y para el mundo en general. Es oficial que la Ertzaintza detuvo este jueves a uno de los entrenadores del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo (Bizkaia). El técnico, de 30 años de edad, fue detenido acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de su equipo y aún sigue en las dependencias policiales.

Según informó este viernes el departamento vasco de Seguridad, esto ocurrió después de que un día antes se hubieran interpuesto cuatro denuncias y mientras investiga si pudiera haber más víctimas.

Comunicado oficial del Romo Fútbol Club de Getxo

En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad manifestó su "mayor rechazo a tan deleznable conducta". Asimismo, informó de que "en defensa de nuestros menores ha puesto en marcha el protocolo interno del club en la defensa del menor para poder esclarecer y ayudar a la investigación de dichos hechos lamentables. Desde nuestro club queremos trasladar a las familias y los afectados, nuestra cercanía, solidaridad, apoyo y el acompañamiento necesario para el bienestar de los menores afectados".

En este sentido, garantizó que respetará el desarrollo de la investigación "evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas" que puedan interferir en las pesquisas y afirmando que "respetaremos su desarrollo y cooperaremos en toda su investigación". Por ello, la entidad pidió la "máxima responsabilidad a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado".

"El Romo Fútbol Club como siempre ha sido, reafirma su compromiso con la protección de todos los menores y adolescentes, la prevención de cualuqier forma de violencia y promovemos los espacios segudos de convivencia en todas nuestras acividades deportivas", concluyó el comunicado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getxo también expresó su preocupación y su "más firme rechazo a cualquier forma de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes", y anunció la activación del Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional frente a la Violencia Machista.