Javi Rayo 02 NOV 2026 - 07:39h.

El árbitro no lo vio y desde el VAR tampoco le advirtieron

Puedes ver El Chiringuito, completo y a la carta aquí

Compartir







El Real Madrid sumó una victoria importante fue de casa ante el Racing para seguir ampliando su racha de buenos resultados. Todo el mundo ha hablado ya sobre el polémico penalti que el árbitro pitó sobre Mbappé pero hubo otra jugada que pasó desapercibida y que también debió ser señalada como pena máxima. Mantilla le propinó un pisotón a Diomande que ni el colegiado vio ni el VAR decidió revisar. Marcos Benito cuenta en exclusiva en El Chiringuito que el extremo costamarfileño está dolorido por la jugada y tiene una herida en el pie como consecuencia de la misma.

¿Hay penalti de Mantilla sobre Diomande?

"Diomande acabó muy dolorido del pisotón y tiene una herida en el dedo gordo del pie izquierdo. Justamente en el dedo", explica Marcos Benito tras hablar con el entorno del exfutbolista del CD Leganés. Quien no tiene duda es Josep Pedrerol, que afirma que los árbitros deben cuidar la integridad de futbolistas como Diomande: "¿Está haciendo cuenta Diomande cuando se va cojeando casi 10 minutos? ¿Hace cuenta el Real Madrid cuando pone a Endrick a calentar porque cree José Mourinho que le tiene que cambiar? Por favor... No hay duda, el pisotón le hace daño, que le pisa, no hay duda. Yo me baso sobre todo en proteger al futbolista y Javi Balboa da un ejemplo perfecto ¿Qué busca un jugador cuando va a pisar a otro? Marcarlo. Aquí la inercia no es, busca la intimidación y la intimidación es parte del fútbol".

Pese a ese pisotón en los primeros minutos de la primera parte, Diomande pudo completar casi todo el partido, hasta que José Mourinho le dio descanso y le cambió por Endrick. El ex del Leipzig volvió a brillar con un golazo desde fuera del área que ya ha dado la vuelta al mundo.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.