Aubameyang tendrá que esperar en el banquillo

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Alineaciones confirmadas en Riazor. El RC Deportivo de A Coruña cierra la jornada 11 de LaLiga EA Sports recibiendo a CA Osasuna, en un duelo entre dos equipos que necesitan volver a ganar para recuperar sensaciones y, sobre todo, alejarse de los puestos de descenso.

Once del Deportivo A Coruña: bajas y novedades

Antonio Hidalgo mantiene las bajas de Bright Ede, Marc Casadó y Zakaria, que siguen ocupando la enfermería. Respecto a la visita al Atlético, sólo introduce una novedad: Villares se queda fuera y deja su lugar a Luismi Cruz, que partirá desde la banda. Además, Aubameyang está de vuelta y podría tener minutos en la segunda mitad, pero tendrá que arrancar en el banquillo.

Así pues, el Dépor sale de inicio con Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Mella, Amatucci, Mario, Yeremay; Luismi y Bil Nsongo.

En el banquillo del cuadro gallego estarán de inicio Álvaro Ferllo, Arnau Comas, Noubi, Aubameyang, Villares, Riki, Angeliño, Asp Jensen, Ximo Navarro, Adama Traoré, Kevin y Noé.

Once de Osasuna: bajas y novedades

Jagoba Arrasate no puede contar en Riazor con Jorge Hererro, Aimar Oroz ni Romain del Castillo, que siguen lesionados. Por lo demás, el técnico apuesta por un once muy continuista respecto a la última jornada liguera en Sevilla, aunque con muchas rotaciones si tenemos en cuenta la Copa del Rey. Iker Muñoz y Moro son las principales novedades respecto a la visita al Sánchez-Pizjuán, mientras que Rubén García y Lucas Torró tendrán que empezar su turno en el banquillo.

Así pues, sasuna sale de inicio con Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Abel Bretones; Moro, Iker Muñoz, Moncayola, Moi Gómez; Dubasin y Budimir.

En el banquillo del cuadro navarro esperarán su turno Aitor Fernández, Rafa Fernández, Torró, Raúl García, Kike Barja, Rubén García, Rico, Mauro, Arguibide, Osambela, Santos y Rockson.