David Torres 30 OCT 2026 - 11:37h.

“A la afición les digo que estén tranquilos, que nos den la energía con sus ánimos y que estén siempre apoyándonos porque les vamos a devolver las alegrías”

El Valencia CF se cubre las espaldas con David Otorbi, la primera de Braulio Vázquez: renovado y cláusula multimillonaria

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ValenciaLa renovación hasta junio de 2031 ha llegado en un momento agridulce para David Otorbi. El extremo valencianista acaba de blindar su futuro con el Valencia CF, pero lo hace mientras afronta la recuperación de una importante lesión muscular que sufrió ante el Villarreal, precisamente en su primera titularidad con Javier Aguirre. Desde la camilla, después de abandonar Mestalla entre lágrimas, el canterano tiene claro que alcanzar la élite es solo el primer paso.

Otorbi ha dejado una reflexión que resume su ambición y el mensaje que quiere trasladar a los jóvenes de Paterna: "Debutar es fácil, pero quedarse es otra historia". Con 19 años recién cumplidos, el extremo sabe que ahora empieza el verdadero desafío: consolidarse en el primer equipo, aprovechar la confianza del club y demostrar que tiene futuro en Mestalla y así lo ha dejado claro en VCF Media Radio tras ampliar su contrato hasta junio de 2031 con el Valencia CF. El atacante se muestra muy ilusionado y con ganas de seguir ayudando al equipo.

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“A la afición les digo que estén tranquilos, que nos den la energía con sus ánimos y que estén siempre apoyándonos porque les vamos a devolver las alegrías”

Ampliación

“Me siento muy bien, mis padres muy contentos. Ha llevado años de trabajo. Desde que debuté he mejorado en muchos aspectos. Debutar es fácil, pero quedarse es otra historia y tienes que aprovechar tus momentos al máximo entrenando a tope y que el entrenador te vea motivado. Estoy muy ilusionado porque el Club me ha dado mucha confianza y piensan que voy a mejorar y ayudar al equipo en un futuro”.

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Entrenamientos

“Estamos entrenando muy duro. Aguirre, desde que llegó, me ha dado mucha confianza. Siempre ha estado ahí, nos transmite mucha energía y garra, que quiere ganar los partidos y nos comenta que, aunque está siendo un momento complicado, vamos a salir y que estemos tranquilos”.

Progreso

“Me acuerdo de un entrenamiento, siendo cadete, cuando me subió Angulo con el VCF Mestalla y estaba Javi Guerra y, de repente, a los meses estaba él con el primer equipo. Ahora, los cadetes me vienen preguntándome que cómo he llegado al primer equipo y les digo que con trabajo, ilusión, paciencia y ganas”.

Consejo a los jóvenes futbolistas de la Academia VCF

“Que tengan paciencia, estén tranquilos porque va a llegar su momento y que sigan trabajando y dándolo todo”.

Afición

“Que estén tranquilos, que nos den la energía con sus ánimos y que estén siempre apoyándonos porque les vamos a devolver las alegrías”.