Basilio García Sevilla, 30 OCT 2026 - 07:52h.

Partido por todo lo alto en La Cartuja entre el tercer clasificado y el líder de LALIGA EA SPORTS

Seis de seis, clasificación segura: los 13 precedentes que respaldan al Betis en Champions

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El Real Betis Balompié y el Málaga CF regresan a la competición liguera tras una semana copera muy distinta para los dos equipos. Mientras los costasoleños se impusieron por 0-3 al Sporting de Alcázar el pasado martes, los verdiblancos viajaron a Madrid pero no llegaron a disputar su partido ante el CDA Navalcarnero por la suspensión de la jornada del miércoles con motivo del accidente ferroviario de Urda.

El Málaga regresa a Sevilla para disputar un partido oficial ocho años después, y en La Cartuja se medirán el idolatrado Manuel Pellegrini y el cuestionado Juan Francisco Funes. Dos equipos en un estado de forma muy distinto que dirimirán el primer partido de rivalidad andaluza de la temporada.

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El posible once titular del Betis

El Real Betis Balompié se ha encontrado con la suspensión de su partido de la Copa del Rey, una circunstancia que no esperaba, por lo que la rotación masiva que pensaba hacer Manuel Pellegrini para enfrentarse al CDA Navalcarnero no se ha realizado.

Sin embargo, en el horizonte está el ilusionante partido del próximo miércoles en Dortmund ante el Borussia, con la intención de dejar cerrada su clasificación para las eliminatorias de la UEFA Champions League a falta de cuatro jornadas, lo que sería todo un éxito. El chileno solo cuenta con las bajas confirmadas de Cucho Hernández, lesionado, y del sancionado Facundo Bernal, que cumple el segundo de los cuatro partidos de suspensión que se le impusieron.

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Junior Firpo podría regresar a la convocatoria tras sus primeros entrenamientos con el grupo, pero conociendo el talante prudente de su entrenador, seguramente tenga que esperar. Isco, por cierto, volverá a verse las caras con el equipo de su tierra. Pellegrini o Fornals también cuentan con pasado malaguista, en otros tiempos mucho más fecundos para el club blanquiazul.

Con todo, el posible once sería el formado por Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Ceballos; Antony, Isco Alarcón, Ez Abde; y Troy Parrott.

El posible once del Málaga en Sevilla

En el Málaga buscan cuanto antes su primera victoria en el regreso a LALIGA EA SPORTS ocho años después, y qué mejor lugar para lograrla que en Sevilla. Sin embargo, Funes no tiene nada claro el once y sigue haciendo probaturas que lleven a su equipo a un modo de juego reconocible y, sobre todo, eficaz.

Solo Larrubia, Alfonso Herrero y Rafita parecen ser fijos, y Funes recupera al exbético Juan Cruz para jugar en La Cartuja, así como a Pablo Martínez. Murillo, Joaquín, Aarón Ochoa y Lobete son bajas confirmadas.

Así pues, un posible once del Málaga ante el Betis podría estar formado por Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Ángel Recio, Rafita; Larrubia, Dani Lorenzo, Dotor, Aznou; Adrián Niño y Chupe.