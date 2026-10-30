Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 13:10h.

Simeone repasa varios nombres propios del Atleti y los peligros del Levante

Simeone apuesta por dos cambios importantes y distintos en el Atlético de Madrid ante el Levante

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El Atlético de Madrid vuelve a la acción tras una semana de 'descanso' con la visita al Levante en el Ciutat de València en un encuentro que, habitualmente, se le ha atragantado al equipo rojiblanco duranta la etapa de Diego Pablo Simeone. El Cholo ha hablado en sala de prensa en la previa sobre los peligros del conjunto granota o la situación de hombres como Morten Hjulmand, Arnau Ortiz o Ademola Lookman además de mandar un mensaje tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

Simeone, en la previa del Levante-Atlético

Liderato más apretado: "Nosotros vamos a seguir en nuestra misma línea que tenemos de ir partido a partido. Necesitamos hacer un partido importante contra un rival que siempre nos cuesta. En su casa son fuertes, tienen claro a qué jugar y tendremos que llevar el partido a donde creamos que podemos hacerles daño".

Accidente de Urda: "Es un momento difícil. Estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas muy importantes y está claro que es un momento complejo, que hay que tener mucho respeto y esperemos que se solucionen las cosas para mejor en el futuro".

Situación de Morten Hjulmand: "Trabajando, compitiendo en un lugar con futbolistas que lo hacen muy bien como en este caso Koke, Barrios, Cardoso, sobre todo ellos, más Mendoza y Obed que nos pueden ayudar también en esa misma posición. Tiene mucha personalidad Morten, necesitamos su mejor versión. Lo veo involucrado pera seguir mejorando y creciendo y ese es el camino para llegar al lugar donde él y nosotros queremos para darle lo mejor al equipo".

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Dos Atlético-Barcelona en un mes: "Creo que todos los años se he hecho así, que se adelantan los partidos por la Supercopa. No lo veo complicado, es una decisión ante un calendario muy apretado y, cuando nos toque el Barcelona, en nuestra casa y después en la casa de ellos".

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Cómo están Arnau y Lookman: "En cuanto al proceso de Arnau, está trabajando con mucha ilusión, es joven. El salto de donde estaba a donde está no es fácil. Tiene por delante compañeros que compiten por jugar. Lookman, posiblemente ahora no esté en ese mejor momento que nos dio apenas llegó pero confiamos muchísimo en él. Le necesitamos, sabemos lo que nos puede dar y está en la competencia diaria de los entrenamientos de mostrarle al entrenador y a sus compañeros el crecimiento para que después aparezcan las oportunidades".

El Levante-Atlético, el primer partido tras el que hablarán los árbitros: "Que hablen bien cuando termine. Ojalá que digan todo cosas buenas de lo que sucedió".

Qué le queda al Atlético para estar al 100% de lo que pide Simeone: "Yo creo que llegar al 100% es muy complejo, es un lugar muy alto. Pero sabemos que para llegar a donde queremos no nos basta ese 100%, necesitamos estar más arriba aún. Dependerá de cómo gestionemos nuestros esfuerzos, nuestros cambios, nuestros momentos de cada uno de los chicos para exprimir lo mejor de cada uno de ellos. Necesitamos hacer un partido importante contra un rival que, vuelvo a repetir, en su casa lo hace muy bien. Tiene mucha velocidad sobre todo en la parte ofensiva del equipo, con un trabajo defensivo colectivo muy bueno. Tendremos que llevar el partido donde creamos que podemos hacerles daño".

Cómo gestionar los vaivenes de las temporadas: "No me quiero centrar en otros equipos, me centro en nosotros. Sabemos que vamos a atravesar momentos muy buenos, momentos regulares y momentos que no son buenos porque la vida es así. En el campeonato, a lo largo de tantos partidos, suceden distintas cosas y está claro que aquellos equipos que logren salir más rápido de esos momentos de dificultad son los que al final terminan compitiendo por ganar".